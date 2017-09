Für Marco Russ ist im Kader von Eintracht Frankfurt derzeit nur selten Platz. Der Abwehrspieler vertraut dennoch seinen Stärken – und wartet auf eine Zeit, in der nicht mehr nur Schnelligkeit gefragt ist.

Im Laufe seiner Karriere hat Marco Russ schon einiges erlebt. Kein Wunder, immerhin ist der 32-Jährige seit gut 13 Jahren als Fußball-Profi aktiv. Egal ob Aufstieg, Abstieg oder Pokalfinale, der Defensiv-Spezialist kennt die Extreme dieses Sports – und die der Gesundheit: Seine Krebserkrankung hatte im vergangenen Jahr ganz Fußball-Deutschland bewegt. Vermutlich ist es die Gesamtheit all dieser Erfahrungen, die dafür sorgt, dass Russ mit seiner aktuellen Situation bei der Frankfurter Eintracht höchst reflektiert umgehen kann.

Weitere Informationen Hradecky fehlt weiterhin Torwart Lukas Hradecky hat auch am Mittwoch das Training der Frankfurter Eintracht verpasst. Der Finne leide nach wie vor unter Rückenbeschwerden, sagte eine Vereinssprecherin. Ob Hradecky möglicherweise für das Heimspiel gegen Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr) ausfällt, ist noch unklar. Ende der weiteren Informationen

Fakt ist: Er fühlt sich fit und im Stande, dem Team von Trainer Niko Kovac jederzeit helfen zu können. Auch als Spieler einer Startelf. "Ich bin jetzt auf einem Level, das ich im vergangenen halben Jahr angestrebt habe. Ich bin genauso fit wie die anderen Innenverteidiger, wie die komplette Mannschaft", sagt Russ selbst. Fakt ist aber auch: Von den bislang 540 möglichen Bundesliga-Minuten hat er lediglich 13 absolviert, vier Mal berief ihn Kovac gar nicht in den Kader. Ein Einsatz über die vollen 90 Minuten war ihm nur beim 3:0 in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Erndtebrück vergönnt. Das war immerhin am 12. August.

"Ich war noch nie der Schnellste"

Doch Russ ist keiner, der mit seiner Situation hadert, der stänkert oder gar gegen den Trainer wettert, wie es sein Kollege Yanni Regäsel gegen Ende der vergangenen Situation getan hatte. Nein, Russ blickt auf die Ergebnisse, die Tabelle, Statistiken – und analysiert: "In den ersten Spielen – Leipzig mal ausgenommen – hatten wir mit die beste Abwehr, wir haben die wenigsten Gegentore bekommen und die wenigsten Großchancen zugelassen. Es bringt Unruhe rein, wenn der Trainer dann wechselt."

Russ, so erzählt er, sei nun in einem Alter, in dem er wisse, dass in bestimmten Spielsystemen "andere Fähigkeiten vielleicht mehr gefragt sind" als seine. Genau das bekommt er aktuell zu spüren, wenn Spieltag für Spieltag David Abraham, Simon Falette und teilweise auch der zuletzt nicht berücksichtigte Carlos Salcedo den Vorzug erhalten. "Es ist nun mal so: Ich war noch nie der Schnellste. Das wird sich auch nicht mehr ändern", sagt Russ selbstkritisch. "Wenn wir bei Heimspielen hoch pressen, brauchen wir schnelle Spieler wie David, Simon oder auch Carlos. Aber es wird die Zeit kommen, da werden andere Fähigkeiten gefragt sein – und auf die warte ich."

Die Siege über die Zeit bringen

Dennoch hat Russ in diesem Sommer miterleben müssen, wie die Verantwortlichen um Sportvorstand Fredi Bobic die Innenverteidigung der Eintracht gleich mehrfach verstärkten. Falette und Salcedo wurden verpflichtet beziehungsweise ausgeliehen, Nachwuchs-Hoffnung Noel Knothe zudem mit einem Profi-Vertrag ausgestattet. "So ist das Geschäft", sagt Russ dazu trocken. "Das ist der normale Gang, es ist jedes Jahr so."

Für Routinier Russ bleibt da – zumindest gegenwärtig – nur die Rolle des Reservisten. Aber auch das ist für den 32-Jährigen kein Problem. Im Gegenteil. "Ich bin mir nicht zu schade, wie gegen Gladbach oder Köln für die letzten Minuten reinzukommen und den Sieg über die Zeit zu bringen." So gelassen kann eigentlich nur jemand sein, der im Laufe seiner Profi-Karriere schon einiges erlebt hat.