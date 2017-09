Lieber Laktattest in Frankfurt als Dolce Vita in Florenz

Ante Rebic wartete in der Sommerpause sehnsüchtig auf einen Anruf von Eintracht Frankfurt. Als das Telefon endlich klingelte, war der Kroate sofort bereit – musste dann aber noch eine Absage bei der Rückennummer verkraften.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Job in der Toskana. Sehr moderate Arbeitszeiten, fürstliche Entlohnung, am Wochenende ab und an Dienstreisen quer durchs Land. Ihr Tagesablauf besteht aus Fußball spielen, Regeneration und Essen in den besten Restaurants von Florenz. Auch für Strandbesuche bleibt genügend Zeit. "Wir haben da fast nichts gemacht. Das Training bestand aus Taktik und Chillen", erzählte Ante Rebic am Mittwoch.

Was für Ottonormal-Faulpelze nach einem Traum klingt, war für den kroatischen Offensivspieler ein Albtraum. "Ich habe vom ersten Tag an gewusst, dass ich wieder nach Frankfurt will."

Willkommensgeschenk: Laktattest

Rebic, der bereits in der vergangenen Saison leihweise das Trikot von Eintracht Frankfurt getragen hatte, musste sich allerdings etwas gedulden. Nachdem die Kaufoption verstrichen war und die Frankfurter Verantwortlichen gleich mehrfach betonten, den 23-Jährigen nicht zurückholen zu wollen, dauerte es bis drei Tage vor Ende der Transferperiode, ehe endlich das Telefon klingelte: Fredi Bobic am Apparat. "Als der Anruf kam, war ich innerhalb von einer halben Stunde bereit", so Rebic, der im wahrsten Sinne des Wortes auf gepackten Koffern auf die Erlösung gewartet hatte. "Ich bin sehr froh, dass ich jetzt wieder hier bin."

Das schöne und entspannte Leben Florentiner Art fand nach der Ankunft in Frankfurt allerdings ein jähes Ende. Fitness-Fanatiker Niko Kovac beorderte Rebic umgehend zum Laktattest. Ein Lauf gegen die Uhr und den inneren Schweinehund statt Dolce Vita in Italien. Muss man mögen. "Meine Werte waren besser als im vergangenen Jahr. Ich bin fit und stehe meinem Trainer zur Verfügung", sagte Rebic, der sich in seiner neuen und alten Heimat pudelwohl fühlt. "Mir gefällt das Training, der Spielstil und das Leben hier." Bereits am Samstag (15.30 Uhr) in Mönchengladbach könnte der Flügelstürmer demnach sein Pflichtspiel-Comeback feiern.

Halb Mensch, halb Tier - die Nummer vier

Der Eintracht-Offensive, das steht fest, würde ein Rebic in Topform sicher guttun. Ein Frankfurter Tor durfte in dieser Bundesliga-Spielzeit noch nicht bejubelt werden, für das vorerst letzte Erfolgserlebnis in einem ernstzunehmenden Pflichtspiel war ein gewisser Ante Rebic verantwortlich. Das war beim Pokalfinale in Berlin vor knapp drei Monaten, seitdem steht – mit Ausnahme der Pokalpartie beim Regionalligisten Erndtebrück – vorne die Null. "Ich habe die Spiele gesehen. Wir waren besser, hatten aber kein Glück", analysierte der Kroate, der am liebsten auf dem linken Flügel oder als zweiter Stürmer auflaufen würde – und dabei eine gewöhnungsbedürftige Rückennummer tragen wird.

Da seine letztjährige Nummer 17 mittlerweile das breite Kreuz von Kevin-Prince Boateng schmückt, hatte Rebic die Wahl zwischen der vier, der 16 oder der 36. "Ich wollte eigentlich die zwölf, aber die habe ich nicht bekommen. Die gehört den Fans." Also entschied sich der Angreifer für die klassische Innenverteidiger-Nummer vier. "Mein Kumpel Ivan Perisic hat die auch, von daher passt das." Wie lange Rebic diese für einen Stürmer außergewöhnliche Ziffer im Frankfurt Trikot präsentieren darf, ist allerdings offen.

Keine Lust mehr auf Florenz

Die Eintracht hat den zehnfachen Nationalspieler erneut mit einem Einjahres-Leihvertrag ausgestattet und sich wie schon im Vorjahr eine Klausel gesichert, um ihn danach fest vom AC Florenz verpflichten zu können. Ausgang offen. "Ich würde gerne länger hier bleiben", ließ der vom Heimweh geheilte Rebic vorsichtshalber aber schon einmal durchblicken. Bloß nicht wieder in die Sonne und die Weinberge der Toskana. Das gönnt man wirklich niemandem.