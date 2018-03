Eintracht Frankfurt hat seine Europacup-Ambitionen mit einem dominanten Sieg über Mainz 05 bekräftigt. Die Hessen profitierten dabei von ihrem breiten Kader, einem erschreckend schwachen Gegner und einem Joker, der auch Startelf kann. Ein Bericht in fünf Punkten.

Die Eintracht hat Mainz 05 am Samstag mit 3:0 besiegt. Kevin-Prince Boateng (6.), Luka Jovic (23.) und Ante Rebic (41.) sorgten bereits in der ersten Halbzeit für die Vorentscheidung. Mit dem Erfolg bleiben die Frankfurter auf Europacup-Kurs.

Eintracht als Offensivmonster

Für Offensivspektakel war Eintracht Frankfurt unter Niko Kovac bisher eher nicht bekannt. Doch das hat sich in den vergangenen Monaten still und heimlich geändert, das 3:0 gegen Mainz war nur der jüngste Beweis dafür. 18 Tore haben die Hessen seit der Winterpause erzielt – nur die Bayern und Hoffenheim trafen häufiger. Natürlich hilft es, dass Jonathan de Guzman nach seiner Rückkehr beinahe jede Standardsituation in eine Chance ummünzt, gegen Mainz so passiert beim ersten Treffer. Doch das ist nicht die ganze Geschichte. Im Wintertrainingslager haben die Frankfurter intensiv am Angriffsspiel gewerkelt. Und – wie Marius Wolf klarstellt – auch vorne hilft Einsatz. "Wir hauen uns nicht nur defensiv rein, sondern auch offensiv. Wir erarbeiten uns einfach die Tore." (Mehr Stimmen gibt es hier).

Mainzer Hilflosigkeit

Dass die Frankfurter so viele Möglichkeiten hatten, lag aber auch am katastrophalen Auftritt der Gäste. Die Mainzer spielten in den ersten 30 Minuten wie eine Thekenmannschaft nach einem feucht-fröhlichen Grillabend: Bloß keinen Schritt zu viel machen. Gerade die Frankfurter Mittelfeldspieler de Guzman, Wolf und Boateng konnte sich dadurch unverschämt frei bewegen und das Spiel sortieren. Die langen Hiebe in den Sturm, die sonst die Eintracht-Angriffe zu häufig negativ prägen, blieben Einzelfälle. Dass sich der zuletzt hochgelobte Mainzer Keeper Florian Müller einen dicken Patzer beim frühen Führungstreffer leistete, passte nur ins Bild. Als die Gäste sich nach rund 30 Minuten fingen und Coach Sandro Schwarz umstellte, war die Partie fast gelaufen.

Rotation? Kein Problem

Marco Fabian, Timothy Chandler, Carlos Salcedo und Marc Stendera – gleich vier gestandene Bundesliga-Profis fanden bei der Partie gegen Mainz keinen Platz im Frankfurter Team. Das zeigt einmal mehr, wie tief der Eintracht-Kader mittlerweile besetzt ist. Trotzdem schafft es Coach Kovac seine Spieler bei Laune zu halten – mit der guten alten Rotation. Die Einwechslung von Jovic für den zuletzt unglücklichen Sebastién Haller war erwartet worden. Aber, dass Jetro Willems von der Büßerbank direkt in die Startelf durfte, überraschte. Zudem kamen de Guzman und Simon Falette zurück ins Team. Alle vier zählten zu den Leistungsträgern. "Man muss jeden dazuholen, daher versuche ich jedem, seine Minuten zu geben", erklärte Kovac.

Jovic kann's auch von Beginn an

"Er wird ein ganz großer Spieler", sagt Kevin-Prince Boateng über Luka Jovic. Bild © Imago

Stichwort Luka Jovic: Bisher galt er als bester Joker der Bundesliga. Am Samstag bewies er, dass er auch ein richtig guter Spieler für die Startelf ist. Der junge Serbe presste aggressiv, war immer anspielbar. Seinen Treffer zum 2:0 bereitete er mit per Doppelpass mit de Guzman selbst vor. "Er hat ein überragendes Potenzial. Da muss man noch Konstanz reinbringen, aber wenn er so weitermacht, wird er ein ganz großer Spieler", adelte ihn Boateng. Konstanz? Das hieß in diesem Fall bessere Abschlüsse. Denn nach der Pause ließ Jovic gleich mehrere Großchancen aus. Gehalten, vorbei, Querlatte – so lautete die Bilanz seiner persönlichen Sturm- und Drangphase zwischen der 60. und der 70. Minute. "Luka hatte da einfach Pech", sagte Kovac angesichts des Siegs milde.

Jetzt aber Europa

Das Wort, das man nach dem Sieg gegen Mainz im Stadion, in U-Bahnen und Kneipen am meisten hörte, war Europa. Der Wunsch nach dem internationalen Wettbewerb ist groß in Frankfurt. Nach dem Remis zwischen Hoffenheim und Mönchengladbach haben die Hessen nun schon sechs Zähler Vorsprung auf Rang sieben - und der wird aller Voraussicht nach für den Europacup reichen.

Das Ziel ist klar: oben. Bild © picture-alliance/dpa

Da wagt sogar die Eintracht-Führung mittlerweile einen Blick in diese Richtung. "Wir können ja die Tabelle lesen wie Sie auch", sagte Kovac. "Wir sind zurecht oben, wir werden jedes Spiel als Endspiel betrachten und wollen auch in diesen Sphären bleiben." Das klingt verhalten, ist aber eindeutig. Europa ist das neue Ziel in Frankfurt.