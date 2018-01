Eintracht Frankfurt ist mit einem Unentschieden in die Bundesliga-Rückrunde gestartet. Gegen den SC Freiburg gingen die Hessen in Führung. Eine Standardsituation reichte den Gästen zum Ausgleich.

Eintracht Frankfurt ist im ersten Pflichtspiel 2018 nicht über ein Remis hinausgekommen. Die Hessen trennten sich am Samstag gegen den SC Freiburg 1:1 (1:0). Sébastien Haller brachte die Hausherren in der ersten Halbzeit in Führung (25. Minute). Robin Koch köpfte einen Eckball kurz nach der Pause zum späteren Endstand ins Netz (51.).

Wolf rettet auf der Linie

Vor 45.300 Zuschauern waren die Gastgeber in der Anfangsphase das bessere Team. Kevin-Prince Boateng (6.), Haller und Branimir Hrgota (beide 10.) vergaben Chancen zur frühen Führung, zweimal musste dabei SC-Torwart Alexander Schwolow eingreifen.

Die Frankfurter spielten deutlich offensiver als die zunächst auf Konter lauernden Gäste, die aber auch ihre Chancen hatten. Mit etwas Glück kam Bartosz Kapustka an den Ball, den abgefälschten Schuss des Polen konnte aber Marius Wolf auf der Linie klären (13.).

Mascarell feiert Comeback

Eintracht-Trainer Kovac hatte gleich fünf Veränderungen in seiner Startelf vorgenommen. Auf Stürmer Ante Rebic (Erkältung) musste der Coach ebenso verzichten wie auf Kapitän David Abraham (Wadenverletzung). Omar Mascarell hingegen feierte nach langer Verletzungspause (Achillessehnen-OP) sein Comeback in der Anfangsformation.

Die Freiburger wurden in der ersten Halbzeit nur zwischenzeitlich etwas mutiger - meist mit hohen Bällen Richtung Neuzugang Lucas Höler und Nils Petersen, der in den vorausgegangenen vier Pflichtspielen sieben Tore erzielt hatte. Die Frankfurter Abwehr war aber meist auf dem Posten.

Frankfurt bestimmt das Spiel

Die Eintracht blieb zunächst das dominierende Team, das fast im Minutentakt gefährlich vor das Freiburger Tor kam. Haller vollendete dann nach Vorarbeit von Timothy Chandler. Der Franzose traf aus fünf Metern. Im Anschluss wäre sogar eine höhere Halbzeitführung verdient gewesen.

Nach der Pause sorgte Koch kurzzeitig für Ruhe unter den Eintracht-Fans. Der Defensivspieler traf nach einer Ecke per Kopf zu seinem ersten Bundesliga-Tor. In der Folge entwickelte sich ein offenes Spiel, in dem Frankfurt die Dominanz aus der ersten Halbzeit nicht aufrechterhalten konnte.

Weitere Informationen Eintracht Frankfurt - SC Freiburg 1:1 (1:0) Frankfurt: Hradecky - Russ (78. da Costa), Hasebe, Salcedo - Wolf, Mascarell, Chandler - Boateng, Gavinovic (85. Barkok) - Hrgota (68. Stendera), Haller



Freiburg: Schwolow - Kübler, Koch, Söyüncü, Günter - Abrashi - Haberer, Gulde, Höler (84. Guede), Kapustka (46. Dräger) - Petersen



Tore: 1:0 Haller (25.), 1:1 Koch (51.)

Gelbe Karten: -/-



Schiedsrichter: Stegemann (N.-Kassel)

Zuschauer: 45.300 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! bundesliga, 14.1.2018, 22.05 Uhr