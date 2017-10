Das Pokalfinale 2017 spukt noch immer durch die Köpfe bei Eintracht Frankfurt. Sportdirektor Bruno Hübner würde sich nach einem Sieg in Schweinfurt wohl schon mal nach Hotels in Berlin umsehen.

Die Gegensätze könnten nicht größer sein. Während in Berlin Ende Mai über 74.000 Zuschauer Zeuge wurden, wie Eintracht Frankfurt knapp am DFB-Pokalsieg vorbeischrammte und nach einer 1:2-Niederlage gegen Borussia Dortmund traurig die Heimreise antrat, ist von der großen Bühne Ende Oktober nicht viel zu spüren. In der zweiten Runde geht es für das Team von Trainer Niko Kovac ins Schweinfurter Willy-Sachs-Stadion. Knapp 15.000 Plätze, nasskalte Temperaturen, ein Gegner aus der Regionalliga Bayern – und dennoch ein Hauch von Berlin.

Ein Trio ist übrig geblieben

"Uns hilft das Pokalfinale immer noch, das war gefühlt vorgestern", sagte Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner im hr-heimspiel! am Montagabend. Aus der Startelf von damals werden am Dienstag (20.45 Uhr) mit Lukas Hradecky, Mijat Gacinovic und Ante Rebic zwar wohl lediglich drei Akteure auflaufen, die Anziehungskraft dieses besonderen Fußballtages in der Hauptstadt ist aber wohl auch für alle anderen spürbar. "Wir hatten die Hand am Pokal. Viele unserer Spieler waren dabei und wollen jetzt unbedingt wieder hin."

David Abraham (gesperrt), Timothy Chandler (verletzt), Slobodan Medojevic (verletzt) und Marco Fabián (verletzt) gehörten im Mai zur Startelf; Taleb Tawatha und Danny Blum wurden eingewechselt, Aymen Barkok, Marco Russ und Branimir Hrgota erlebten das besondere Ereignis zumindest aus nächster Nähe auf der Ersatzbank mit. Potenzielle Geschichtenerzähler gibt es also auch im aktuellen Kader noch genug. "Dementsprechend hochkonzentriert sind auch alle", so Hübner. "Wir nehmen das total ernst und wollen unbedingt weiterkommen."

Es werden Bundesligisten scheitern

Ein Sieg beim 1. FC Schweinfurt, dem einzig verblieben Viertligisten im Feld, und die Frankfurter Eintracht stünde im Achtelfinale und wäre damit "nur" noch drei weitere Erfolge von einer weiteren Reise in Richtung Olympiastadion entfernt. Das große Ziel wäre wieder einen Schritt näher gekommen. "Ich gehe davon aus, dass vier oder fünf Bundesligisten ausscheiden werden", so Hübner, der angesichts von gleich vier direkten Bundesliga-Duellen definitiv Recht hat und im Kopf wohl schon mal die Wahrscheinlichkeiten weiterer Traumlose durchgeht. "Diese Chance sollten wir uns nicht entgehen lassen." Ein Sieg in Schweinfurt ist Pflicht.