Pech, Unvermögen - oder alles eine Frage der richtigen Taktik? Bei der Frankfurter Eintracht läuft die Ursachenforschung nach der zweiten Heimpleite der noch jungen Saison. Sportdirektor Hübner nimmt auch den Trainer in die Pflicht.

Bruno Hübner ist im phrasengeprägten Profifußball zuweilen eine erfrischende Ausnahme. Der Sportdirektor der Frankfurter Eintracht legt seine Worte nicht gerade auf die Goldwaage. Erst recht nicht dann, wenn der 56-Jährige einen unruhigen Schlaf hinter sich hat. "Das geht die ganze Nacht so, dass man enttäuscht ist", sagte Hübner zur Aufarbeitung der 1:2-Niederlage vom Samstag gegen den FC Augsburg.

Zweites Heimspiel, zweite Pleite. Und die Gegner gehörten keineswegs zum Establishment der Fußball-Bundesliga. "Wir hatten Wolfsburg, die sicherlich in diesem Jahr auch wieder Probleme kriegen, so wie sie im Moment spielen", meinte Hübner unumwunden. Auch Augsburg dürfte sich trotz guten Starts mittelfristig eher in der unteren Tabellenhälfte einpendeln. In jener Region, in der nach den jüngsten Eindrücken ebenso die Eintracht anzusiedeln ist. "Das sind einfach Bigpoints, die wir liegengelassen haben. Das tut weh", haderte Hübner entsprechend ausgiebig.

Gewohnte Rückschläge

Die Analyse der neuerlichen Heimniederlage fällt einfach, weil das Dargebotene längst zum gewohnten Bild im ursprünglich als Festung vorgesehenen Frankfurter Stadion geworden ist. Nur eine der vergangenen zehn heimischen Schlachten wurde gewonnen. Dabei benötigt der Gegner nicht mal seine schärfsten Waffen, um die Hessen in Schach zu halten. In der Regel genügt eine gute Verteidigung. "Das ist kein grundsätzliches Problem von Eintracht Frankfurt. Alle Mannschaften tun sich gegen tiefstehende Teams schwer", sagte Hübner.

Weitere Informationen heimspiel! im hr-fernsehen heimspiel! am samstag, 17.15 Uhr: Der aktuelle Sport vom Samstag

heimspiel! bundesliga, Sonntag, 21.45 Uhr: Das Bundesliga-Wochenende im Überblick

heimspiel!, Montag, 23 Uhr: Der Sport-Talk Ende der weiteren Informationen

Gegen Augsburg zeigten die Hausherren nach schwachem ersten Abschnitt zwar eine Steigerung, es mangelte aber erneut am Abschluss. Philipp Max (20.) und Caiuby (77.) schossen die gut organisierten Gäste in Front. Der eingewechselte Luka Jovic läutete mit dem 1:2 (79.) einen starken, aber letztlich zu kurzen Schlussspurt der Eintracht ein. "Doch darauf können wir aufbauen", erklärte Hübner.

Kritik an Kovacs Taktik

Es müssen dringend Auswege her. Denn wer auf Dauer seine Heimspiele nicht gewinnt, bekommt unweigerlich Probleme in der Bundesliga. "Vielleicht müssen wir ein Stück weit mutiger spielen - oder uns zurückziehen und dem Gegner das Spiel überlassen", regte der Sportdirektor an und nahm dabei auch Trainer Niko Kovac in die Pflicht: "Ein Mittelding wie es jetzt war, ist sicherlich nicht die Lösung."

Die am Samstag zu Beginn aufgebotene Dreier-Abwehrkette mit kompakter Mittelfeldreihe sei zu Hause gegen eine tiefstehende Mannschaft wie Augsburg "viel zu defensiv", urteilte Hübner. Das sei allenfalls gegen Bayern oder Dortmund sinnvoll. "Du musst deine Aufstellung auch am Gegner ausrichten", legte der Ex-Profi ungewohnt direkt in Richtung Trainer nach und forderte "mehr Stürmer, um die Abwehrspieler zu binden".

Frische Kräfte zur Englischen Woche

Personell kann sich in der kommenden Englischen Woche mit den Auswärtspartien in Köln (Mittwoch) und Leipzig (Samstag) einiges tun. Der bullige Jovic gab nicht nur durch sein Tor beim Ligadebüt gegen Augsburg ein Bewerbungsschreiben für mehr ab. Auch Branimir Hrgota drängt nach zuletzt zwei Ausmusterungen zumindest zurück in den Kader. Für Marc Stendera kommt diese Berufung offenbar weiterhin zu früh. "Er ist noch nicht so fit, wie er sein muss, um auf dem Platz zu stehen", sagte Hübner über den lange verletzten Mittelfeldspieler.

Dabei könnte Stendera gerade dem schwächelnden Jonathan de Guzman eine dringend benötigte Pause verschaffen. Auch Simon Falette oder Jetro Willems hätten sich eine schöpferische Auszeit verdient. An Glücklos-Stürmer Sébastien Haller werden die Hessen dagegen weiter festhalten. "Er ist ein sehr wichtiger Spieler", so Hübner, der nach den nächsten Aufgaben auf eine ruhigere Nachtruhe hofft. Die Chancen stehen nicht schlecht, schließlich ist die Eintracht zumindest auswärts in dieser Saison noch ungeschlagen.

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! bundesliga, 17.09.2017, 22.15 Uhr