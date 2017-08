Nur wenige Tage vor Beginn der neuen Bundesligasaison hat Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic den Hessischen Rundfunk besucht. Der 45-Jährige spricht über Erwartungen an die Saison, die Neuzugänge und den Dialog mit der Ultra-Szene.

Eintracht Frankfurt hat es wieder getan. Die Hessen haben ihrer Mannschaft auch in diesem Sommer ein nahezu komplett neues Gesicht verpasst. Für die Ab- und Zugänge verantwortlich zeichnet Sportvorstand Fredi Bobic. hr-iNFO verriet der ehemalige deutsche Nationalspieler, was mit der aktuellen Truppe möglich ist, wie die Profis miteinander kommunizieren und warum ihm einige Entwicklungen in der Fan-Szene Sorgen bereiten.

Das sagt Bobic über…

…seine Erwartungen an die neue Saison:

"Die Liga ist insgesamt sehr spannend. Jeder beginnt bei null. Es wäre super, wenn wir ganz vorne mitspielen könnten, aber das sind Träume. Man weiß, es wird schöne Phasen geben, aber auch schwierige. Wie vergangenes Jahr, als wir erst überperformt haben, dann abgestürzt sind und am Ende da gelandet sind, wo jeder vor der Saison sofort unterschrieben hätte. Wir hoffen, dass wir uns schnell von der hinteren Front lösen, dass wir guten Fußball spielen und eine gute Saison haben werden."

…die Randale beim DFB-Pokalspiel in Rostock:

"Das ist bedenklich. Es waren keine schönen Bilder am ersten Pokalwochenende, den negativen Höhepunkt gab es in Rostock. Letztes Jahr waren wir das beim Spiel in Magdeburg. Ich hoffe, dass die ersten Spieltage ruhig werden. Man hat viel gehört von der Ultra-Szene, dass man es nicht so schön angehen lassen möchte. Bundesligaweit verbündet man sich. Das klingt nicht gut. Wir suchen deshalb den Dialog und der ist uns größtenteils auch immer gelungen. Es gibt aber immer wieder Leute, die du nicht einfangen kannst. Ich hoffe, dass wir das miteinander hinbekommen. Man darf das nicht zu sehr dramatisieren, aber auch nicht weg reden. Wenn ein Dialog nicht möglich ist, dann muss man die Konsequenzen fürchten – von allen Seiten."

…namhafte Neuzugänge und Verhandlungsgeschick:

"Bei Sébastien Haller waren wir schon über ein Jahr dran. Den hätten wir gerne letztes Jahr schon geholt. Das war ein Prozess. Der Junge hat sich für das gefühlt wirtschaftlich schlechteste Angebot entschieden, aber für das Gefühl: Hier kann ich mich weiterentwickeln vor dem ganz großen Schritt. Manchmal gehört auch einfach Glück dazu. Jonathan de Guzmán ist so ein Beispiel. Den hatten wir nicht komplett im Scouting, aber kannten ihn natürlich. Und dann gab es die glückliche Konstellation, dass man ihn bekommen konnte. Einen Spieler mit der Vita, den kriegst du nicht so einfach. Da musst du dich sehr schnell bemühen und sehr schnell handeln. Wir waren diesen Sommer auf jeden Fall sehr gut vorbereitet."

…die multinationale Frankfurter Truppe:

"Eine Seite ist das Wirtschaftliche, das spielt oft eine Rolle, muss man ehrlich sagen. Aber eigentlich geht es mir immer nur um die Mentalität. Mir ist egal, wo der herkommt. Wir gucken natürlich auf dem deutschen Markt, aber wir wissen, wir haben nicht die Möglichkeit, deutsche Toptalente zu verpflichten. Wir investieren in unsere Basis und lassen unsere U19-Jungs mittrainieren. Aber das sind Entwicklungsschritte. Unsere internationalen Neuzugänge kriegen Deutschunterricht, die meisten sprechen Englisch. Wir haben drei verschiedene Sprachgruppen mit Spanisch. Das geht schnell untereinander und wir haben schon Erfahrung darin. Das ist mir ein zu großes Thema in einer internationalen Stadt wie Frankfurt. Das ist Integration auf allerhöchster Ebene. Die Fußballkabine ist das Paradebeispiel, wie es gehen kann. Hautfarbe, Religion: Das interessiert keinen."

…den Saisonauftakt in Freiburg:

"Es ist die gewöhnliche, positive Anspannung. Man freut sich drauf und ist gespannt, wie und ob alles funktioniert. In Freiburg wird man sehen, ob wir noch Zeit brauchen. Wir wollen einen Punkt im Breisgau erobern. Da haben wir nie was geholt. Es wird Zeit."