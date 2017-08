Fans von Eintracht Frankfurt können sich freuen: Nachdem die Betreiberfirma pleiteging, ist das Guthaben auf den Bezahlkarten fürs Stadion nicht verloren. Der Verein plant verschiedene Angebote – allerdings noch nicht zum ersten Heimspiel.

Wer für sein Guthaben wie gewohnt Speisen oder Getränke haben möchte, kann seine elektronische Karte an einem der Catering-Stände auslesen lassen. Das Guthaben werde anschließend umgewandelt und könne "dann in Wurst, Wasser, Bier oder auch Merchandising investiert" werden, wie Eintracht-Vorstandsmitglied Axel Hellmann am Donnerstag erläuterte. Eine Bargeld-Auszahlung sei vorerst nicht möglich.

Spendenaktion zugunsten Kooperationspartnern

"Darüber hinaus rufen wir zu einer Spendenaktion auf", beschrieb Hellmann die dritte Option. An den Heim-Spieltagen werden rund ums Stadion Spendenboxen aufgestellt, in die die Just-Pay-Karten hineingeworfen werden können. Am Ende der Hinrunde soll der gesamte Betrag in gleichen Teilen der Jugendarbeit der TSG Wieseck, von Viktoria Fulda, der Spvgg Oberrad und des FC Heisenrath Goldstein als Spende zukommen. Bei diesen vier Vereinen handelt es sich um Kooperationspartner des Nachwuchsleistungszentrums der Frankfurter.

Weitere Informationen Eintracht verzichtet auf Print-at-home-Gebühr Gute Nachricht für die Fans von Eintracht Frankfurt: Der Bundesligist verzichtet künftig auf die umstrittene Gebühr für Tickets zum Selbstausdrucken. Nachdem das Oberlandesgericht Bremen die Gebühr für unzulässig erklärt hatte, fand bei der Eintracht ein Umdenken statt. "Eintracht Frankfurt wird aufgrund des Urteils des OLG Bremen keine Gebühren mehr für 'print@home' erheben", teilt Eintracht-Sprecher Carsten Knoop schriftlich mit. Ende der weiteren Informationen

Sämtliche Kosten, die bei der Kompensation der Bezahlkarten-Guthaben entstehen, sollen laut Hellmann von einer Allianz der am bisherigen Bezahlsystem beteiligten Institutionen aufgefangen werden. Dazu zählt neben der Eintracht unter anderem die Stadion Frankfurt Management GmbH. Ziel sei, so das Vorstandsmitglied, den Verlust der Kunden und Fans so zu kompensieren, dass ihnen kein Schaden entstehe.

Änderungen ab Augsburg-Spiel wirksam

Greifen wird das neue Konzept allerdings noch nicht am kommenden Samstag (15.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg, sondern erst zum zweiten Heimspiel gegen den FC Augsburg am 16. September. Erst dann ist der organisatorische Aufwand realisierbar. Die Möglichkeit, das Guthaben für Speisen, Getränke oder Fanartikel zu nutzen, wird es anschließend auch bei den Heimspielen gegen Stuttgart sowie Dortmund geben. Die Spendenaktion hingegen soll bis zum Ende der Hinrunde laufen.

Und wie soll künftig im Stadion bezahlt werden? "In der laufenden Saison – beginnend mit dem Spiel gegen Wolfsburg – können wir erst einmal nur eine Bezahlung mit Bargeld ermöglichen", sagte Hellmann. Ein neues Bezahlsystem dürfe künftig nicht ausschließlich an einen privaten Anbieter gekoppelt, sondern müsse an die Strukturen rund um den Verein angepasst sein. "Es ist für den Kunden einfacher, wenn er künftig alles über eine Karte bekommen kann", so Hellmann.

Der Bezahlkartenbetreiber Payment Solutions hatte im Mai Insolvenz angemeldet. Schon damals waren die Verantwortlichen kurzfristig auf eine reine Bargeldlösung umgestiegen.

Sendung: youfm, 24. August 2017, 18 Uhr