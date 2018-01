Nach einer gelungenen Hinrunde startet Eintracht Frankfurt am Samstag gegen den SC Freiburg in die Rückrunde. Fraglich ist der Einsatz eines Leistungsträgers, ein anderer wird definitiv fehlen.

Zwei Punkte Rückstand auf einen Europa-League-Platz, elf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Das ist die komfortable Ausgangsposition, aus der Eintracht Frankfurt am Samstag um 15.30 Uhr gegen den SC Freiburg in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga startet.

Gefestigte Mannschaft

Viele Fans träumen bei dieser Aussicht von einer Rückkehr in den Europacup. Trainer Niko Kovac dagegen schaut in der Tabelle nach wie vor nach unten. "Wir wollen die gute Hinrunde, die wir hatten, bestätigen. Wir wollen aber vor allem schnell die Punkte holen, die wir brauchen, um eine ruhige Saison zu spielen", sagte er am Freitag. "Und wenn dann noch etwas Zeit bleibt, wollen wir gern die Punkte holen, die jetzt noch in einem stillen Kämmerlein schlummern."

Soweit, dass er ernsthaft einen Einbruch wie in der Rückrunde der vergangenen Saison befürchtet, reicht die Skepsis von Kovac allerdings nicht. "Die Mannschaft ist gefestigter als im letzten Jahr", sagte er. "Wir haben eine sehr breit aufgestellte Mannschaft. Wir werden eine fußballerisch bessere Rückrunde spielen."

Mascarell vor erstem Saison-Einsatz

Vor allem die personelle Situation ist bei der Eintracht deutlich besser als noch im Januar 2017. Damals verletzte sich ein Leistungsträger nach dem anderen. Diesmal ist es genau umgekehrt.

Omar Mascarell dürfte am Samstag gegen Freiburg sein erstes Bundesliga-Spiel in dieser Saison bestreiten. Fast neun Monate hatte der Spanier wegen einer Achillessehnen-Verletzung gefehlt. "Er ist fit. Er wird keine Probleme mehr haben", sagte Kovac.

Bild © hessenschau.de

Fabián bekommt noch Zeit

Ganz so weit ist Marco Fabián nach seiner Bandscheiben-Operation noch nicht. "Er denkt, wenn er zu 100 Prozent gesund ist, ist er auch zu 100 Prozent fit. Dem ist aber nicht so", sagte der Trainer über seinen spielstarken Mexikaner. "Er brennt. Wir hätten ihn auch lieber schon gestern wieder dabei gehabt. Er braucht aber noch etwas Zeit. Wir wollen ihn in den nächsten zwei, drei Woche so aufpäppeln, dass wir ihn ab dem 1. Februar wieder zur Verfügung haben."

Bis dahin sollen auch David Abraham in der Abwehr und Ante Rebic im Angriff wieder fit sein. Der eine hat noch immer Wadenprobleme, den anderen bremsen die Folgen einer schweren Erkältung. Zumindest gegen Freiburg dürften beide "noch keine Alternative sein", sagte Kovac.

Unbequemer Gegner

Dennoch ist sich der Frankfurter Trainer sicher: "Wir sind gewappnet für das morgige Spiel. Wir haben die kurze Vorbereitungszeit sehr gut genutzt. Körperlich sind wir auf einem sehr guten Niveau. Technisch und taktisch haben wir auch einen Schritt nach vorn gemacht."

Vor dem Gegner aus Freiburg hat Kovac allerdings großen Respekt. Und das nicht nur, weil der Sport-Club drei der vergangenen fünf Duelle im Waldstadion gewann. "Freiburg ist ein sehr unbequemer Gegner, der zum Ende der Hinrunde große Fortschritte gemacht und viele Punkte geholt hat."