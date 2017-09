Erste Hälfte pfui, zweite Hälfte hui: Die Eintracht hat beim Auswärtsspiel in Leipzig zwei Gesichter gezeigt. Trainer Niko Kovac verteidigte die defensive Ausrichtung seiner Mannschaft im ersten Durchgang. Die Stimmen zum Spiel.

Hätte die Frankfurter Eintracht beim 1:2 (0:1) in Leipzig schon früher ihre defensive Grundhaltung aufgeben sollen? Trainer Niko Kovac sieht das mit Verweis auf die Offensiv-Power der "Bullen" nicht so. Innerhalb der Mannschaft gingen die Meinungen auseinander.

Niko Kovac: Wir haben in der zweiten Halbzeit gut mitgehalten, es war ein offener Schlagabtausch. In der ersten Halbzeit wollten wir erstmal gut stehen und geraten in Rückstand durch eine dumme Aktion, die wir selbst einleiten. In Leipzig kann man nicht Hurra-Fußball spielen von der ersten Minute an. Da muss man aufpassen, weil sie wirklich sehr schnell sind. Dann kann eigentlich schon in der ersten Halbzeit alles vorbei sein. Deswegen standen wir in der ersten Hälfte gut, haben nach vorne aber sehr wenig gemacht. In der zweiten Hälfte war es dann sehr viel besser und mutiger. Aber es hat nicht gereicht.

Ralph Hasenhüttl (Trainer Leipzig): Wir haben lange Zeit ein sehr gutes Spiel gemacht und gegen einen kompakten Gegner viele Lösungen gefunden. Ich bin sehr froh, dass wir es geschafft haben und die drei Punkte geholt haben. Es war alles dabei heute. Zwei Mannschaften, die alles versucht haben, zum Glück haben wir es geschafft.

Kevin-Prince Boateng: Ich wollte den Schiedsrichter fragen, ob der Ball vor unserem Tor wirklich im Aus war. Es kann ja nicht sein, dass der Videobeweis eine Woche funktioniert und eine Woche nicht. Kompliment an die Mannschaft: Wir haben gekämpft. Wir wussten, dass wir einen guten Gegner haben und wollten erstmals defensiv gut stehen und kontern. Das hat in der ersten Halbzeit nicht geklappt, deswegen haben wir umgestellt. Wir hätten ein Unentschieden verdient gehabt – für den Kampf.

Timothy Chandler: Wir wollten natürlich erst defensiv stehen und haben dann gemerkt, dass es Quatsch ist. Dann haben wir ein bisschen umgestellt und waren in der zweiten Halbzeit offensiver. Es war sehr bitter am Ende. Nach der zweiten Halbzeit hätten wir einen Punkt verdient gehabt. Wir haben sehr gut gearbeitet, sind sehr gut zurückgekommen.

Timo Werner (Leipzig): Wir haben heute das gezeigt, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollten aggressiv auftreten, die Frankfurter unter Druck setzen und unsere Tore machen. Wir haben nicht geschafft, zu Null zu spielen und ein dummes Tor kassiert. Wir haben es am Ende unnötig spannend gemacht, aber wir sind froh, dass wir gewonnen haben.

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am samstag, 23.9.2017, 17.15 Uhr