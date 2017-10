Für die Frankfurter Eintracht zahlt sich der Rekord-Transfer Sébastien Haller immer mehr aus. Bei dem Stürmer ist der Tor-Knoten geplatzt – doch er will sich nicht nur an den eigenen Treffern messen lassen.

Fast auf den Tag genau drei Jahre ist es her, da wurde mit "Läuft bei Dir" erstmals ein kompletter Satz zum Jugendwort des Jahres gewählt. Heute, im Jahr 2017, wäre "Läuft bei dir" eine zwar flapsige, aber irgendwie auch passende Begrüßung für Eintracht Frankfurts Stürmer Sébastien Haller.

Fünf Tore, eine Vorlage, ein Tor des Monats – und das alles innerhalb von nur vier Wochen. Der Franzose steht beispielhaft für den goldenen Oktober, den der Bundesligist mit vier Pflichtspielen ohne Niederlage in Serie gerade erlebt hat. Doch Haller selbst will sich – entgegen des eigentlichen Maßstabes für Mittelstürmer – nicht nur an den eigenen Treffern messen lassen.

Seit Köln läuft's – spätestens

"Es geht nicht nur um die Tore", sagt er bescheiden. "Es geht auch darum: Was kann ich dem Team geben? Es ist genauso wichtig, dass ich dem Team auch ein paar Vorlagen liefern kann." Diesen selbstgesteckten Erwartungshorizont hat der Sommer-Neuzugang in den vergangenen Wochen mehr als übertroffen. Ganz ohne Jugendsprache könnte man sagen: Bei Haller ist der Knoten geplatzt.

Spätestens mit seinem ersten Bundesliga-Treffer am fünften Spieltag in Köln ist dem 23-Jährigen die Umstellung von der niederländischen Eredivisie, wo er für den FC Utrecht aktiv war, auf das deutsche Oberhaus gelungen. Es folgten ein Zauber-Siegtor gegen Stuttgart, je ein Treffer gegen Hannover und Dortmund sowie ein Doppelpack im DFB-Pokal in Schweinfurt. Eine Leistungssteigerung gegenüber den ersten Partien, keine Frage, aber in den Augen vieler Fans hatte sie sich angedeutet.

Die Noten werden immer besser

Die Durchschnittsnote der hessenschau.de-Nutzer für Hallers Leistungen an den ersten vier Spieltagen lag immerhin bei 2,9. Seitdem wurden die Qualitäten des 1,90 Meter großen Angreifers für das Spiel von Trainer Niko Kovac immer wichtiger – und von den Fans immer häufiger honoriert. Absolute Highlights waren bislang die Partien gegen Stuttgart und Dortmund (je 2,0) und in Hannover (1,4).

Der größte Unterschied zum Fußball in den Niederlanden? "Wenn man ein guter Stürmer sein will, dann muss man performen – und zwar in jedem Spiel", sagt Haller. "Es geht in erster Linie um Konzentration. Man kann es sich nicht leisten, Dinge liegen zu lassen."

Bremens Stunde Null in Frankfurt

Am kommenden Spieltag muss Frankfurt wieder am Freitagabend und wieder unter Flutlicht ran. Diesmal allerdings gegen einen Gegner, der durchaus als Wundertüte an den Main reisen könnte. Der SV Werder Bremen hat sich erst am Montag von Trainer Alexander Nouri getrennt und mit Florian Kohfeldt eine Interimslösung installiert. "Wir wissen, dass sich Bremen nicht in einer guten Form befindet", sagt Haller.

"Deshalb werden sie versuchen, alles zu geben, um sich das Selbstvertrauen zurückzuholen. Es liegt an uns, den Fußball zu spielen, den wir auch in den vergangenen Spielen gezeigt haben." In diesem Fall könnte man sich am späten Freitagabend wahrscheinlich auch mit einem gepflegten "Läuft bei dir" von Sébastien Haller verabschieden.