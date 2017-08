In Freiburg wurde Eintracht-Neuzugang Sébastien Haller von der Latte gestoppt, in Frankfurt will er jetzt durchstarten. Sein einziges Problem könnte im heimischen Kinderzimmer lauern.

Im Hause Haller ist derzeit einiges los. Die Umzugskartons dürften zwar langsam ausgepackt sein, viel Zeit für Ruhe bleibt aber erst einmal nicht. Der Grund: Eintracht-Neuzugang Sébastien Haller ist erst vor wenigen Monaten Papa geworden und nun gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin und Tochter von Utrecht nach Frankfurt umgesiedelt. "Das war nicht so einfach. Neues Land, kleines Mädchen", sagte er im hr-heimspiel! am Montagabend.

Eintracht hilft beim Umzug

Dank tatkräftiger Unterstützung seines neuen Arbeitgebers Eintracht Frankfurt fühle er sich aber bereits rundum wohl in seiner neuen Heimat. "Der Club hat viel gemacht", so Haller, der sich trotz der zusätzlichen familiären Belastung voll auf seine neue Aufgabe konzentrieren kann. "Ich schlafe gut, keine Sorge", grinste er.

In welch guter körperlicher Verfassung der mehrfache U-Nationalspieler ist, stellte er bei seinem Bundesliga-Debüt in Freiburg eindrucksvoll unter Beweis. Einen Traumstart in das Kapitel Frankfurt verhinderte zwar die Freiburger Latte, insgesamt war Hallers Premieren-Einsatz im Eintracht-Trikot aber schon sehr vielversprechend.

Haller gegen alle - und die Latte

Der sieben Millionen Euro teure Rekord-Transfer, der vom FC Utrecht zur Eintracht gekommen war, gewann beim 0:0 gegen den SC Freiburg die meisten Zweikämpfe (60 Prozent) aller Frankfurter und schoss insgesamt dreimal aufs Tor. Nur rein ging noch keiner. "Wir müssen noch konsequenter sein, dann wird das schon klappen", beruhigte er.

Sein wuchtiger Alleingang über den halben Platz und vorbei an der kompletten Freiburger Hintermannschaft war wohl das Highlight des Spiels und verdeutlichte die großen Stärken des 23-jährigen Franzosen: Durchschlagskraft, Zug zum Tor, gute Ballführung. Der 1,90 Meter große Mittelstürmer verleiht der Eintracht eine neue Qualität, die Erfolgserlebnisse sollen möglichst zeitnah und zahlreich folgen. "Ich hoffe, dass ich meine Gelegenheiten nutze. Wenn ich Chancen für 15 Tore habe, mache ich 15 Tore."

Die ersten Vokabeln sitzen

Neben Fortschritten auf dem Platz hofft Haller gleichzeitig auch auf Verbesserungen abseits des grünen Rasens. Vor allem an der Kommunikation mit seinen Mitspielern arbeitet er eifrig. "Ich komme mit allen klar, ich spreche ja Englisch", sagte er. In Härtefällen helfe Sprachgenie Gelson Fernandes aus, auf Dauer will sich der Angreifer aber selbstständig mit allen austauschen können. "Ich muss Deutsch lernen." Ein erstes Ergebnis seiner Paukerei präsentierte Haller prompt: "Ich bin müde." Also doch nicht genügend Schlaf?