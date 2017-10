Tor des Monats: Sébastien Haller trifft per Seitfallzieher.

Mit seinem Last-Minute-Seitfallzieher gegen den VfB Stuttgart hat sich Sébastien Haller einen Eintrag in die Geschichtsbücher gesichert. Zum elften Mal in der Historie der Frankfurter Eintracht gelang einem Spieler das "Tor des Monats".

Es ist fast zehn Jahre her, dass sich zuletzt ein Profi der Frankfurter Eintracht die goldene Medaille der ARD-Sportschau für das "Tor des Monats" ins heimische Wohnzimmer-Regal stellen durfte. Einem gewissen Michael Fink war damals im Testspiel beim SC Paderborn ein Fallrückzieher der Kategorie "besonders sehenswert" gelungen.

Zur Erinnerung: Friedhelm Funkel saß an jenem verregneten Januar-Tag 2008 als Trainer auf der Eintracht-Bank, Mehdi Mahdavikia verschleppte das Tempo im Mittelfeld und ein wenige Tage zuvor für 3,8 Millionen Euro verpflichteter Brasilianer namens Caio wurde mit dem deutschen Winter nicht so recht warm.

Haller macht sich unbezahlbar

Während sich Caio auch in den kommenden viereinhalb Jahren nicht akklimatisieren konnte, wird sein unmittelbarer Nachfolger in Sachen Rekord-Ablöse gerade immer wertvoller. Sieben-Millionen-Mann Sébastien Haller ist nach Startschwierigkeiten in Frankfurt angenommen und avanciert nicht nur zum Mann der wichtigen, sondern auch der schönen Tore.

Sein Seitfallzieher, der den Hessen trotz Unterzahl einen Last-Minute-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart beschert hatte, wurde nun von den Sportschau-Zuschauern zum "Tor des Monats September" gewählt. Und das mit haushohem Vorsprung. "Es ist das erste Mal, dass ich so einen Preis gewinne", sagte der 23 Jahre alte Franzose dem hr-sport, "das ist natürlich eine schöne Auszeichnung."

Keine Eintagsfliege

Dass der spektakuläre Abschluss kein Zufallsprodukt war, bewies Haller übrigens nur wenige Tage später im Testspiel beim Hessenligisten TSV Lehnerz: Wieder lag der 1,90-Meter-Brecher mit seinem wuchtigen Körper schräg in der Luft und katapultierte den Ball – diesmal noch etwas präziser – unters Lattenkreuz.

"Ich habe früher schon solche Tore erzielt. Aber jetzt, für einen neuen Club, in einer neuen Stadt, ist es schon etwas anderes", erklärte der Stürmer, der zu Saisonbeginn vom niederländischen Erstligisten FC Utrecht nach Frankfurt gewechselt war. Der Treffer gegen Stuttgart war zudem nicht zuletzt wegen seiner Dramaturgie alles andere als alltäglich. "Ich konnte dem Team in letzter Sekunde den Sieg schenken, daher war es ein ganz besonderes Tor", sagte Haller stolz.

Auf Okochas Spuren

Der Franzose könnte mit seinem Volley-Knaller nun sogar in weitaus berühmtere Fußstapfen als jene von Michael Fink treten. Mit seiner Auszeichnung im September nimmt Haller nämlich automatisch bei der Wahl zum "Tor des Jahres" teil.

Diese Ehre wurde in der seit 1971 durchgeführten Abstimmung erst einem einzigen Eintracht-Spieler zuteil: Jay-Jay Okocha tänzelte sich mit seinem legendären Solo gegen den Karlsruher SC und Torwart Oliver Kahn zum Torschützen des Jahres 1993. Haller war damals noch nicht einmal geboren.