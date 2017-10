Dass die Frankfurter Eintracht ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen ist, liegt vor allen Dingen an Sébastien Haller. Der Sieben-Millionen-Euro-Stürmer wird für die Hessen immer wertvoller – und verdiente sich ein Extralob vom Trainer.

Die Skepsis ist längst verflogen. Als die Eintracht im Sommer Wunschstürmer Sébastien Haller für sieben Millionen Euro vom FC Utrecht verpflichtete und ihn damit zum teuersten Einkauf der Vereinsgeschichte machte, fragten nicht wenige, ob der bullige Angreifer sein Geld wirklich wert ist. Je länger die Saison dauert, desto deutlicher muss man sagen: Ja, ist er. Beim 4:0-Zweitrundensieg im DFB-Pokal beim 1. FC Schweinfurt hat er das ein Mal mehr bewiesen.

Kovac prophezeit große Zukunft

"Er ist einer, der, wenn er gesund bleibt, eine sehr große Karriere machen kann. Gerade hier in der Bundesliga. Ich freue mich, dass er bei uns ist", hatte Eintracht-Trainer Niko Kovac nach dem Erfolg in Schweinfurt ein Extralob für seinen Matchwinner parat. Haller hatte die Frankfurter mit seinen beiden Toren zum 1:0 (14. Minute) und 2:0 (57.) auf den Weg in die dritte Pokalrunde geschossen. Die weiteren Treffer von Marius Wolf (63.) und dem eingewechselten Danny Blum (85.) sorgten für ein einigermaßen standesgemäßes Endergebnis gegen einen Regionalligisten, waren im Prinzip aber nur noch Ergebniskosmetik.

Mit drei Toren im Pokalwettbewerb und vier weiteren in der Bundesliga hat der Franzose einen gehörigen Anteil am derzeitigen Höhenflug der Adler-Träger. Angelehnt an einen berühmten englischen Fangesang muss man derzeit geradezu trällern: Haller trifft wie er will. Ob ungewollt, wie beim 1:0 gegen Schweinfurt, als der Ball quasi aus Versehen auf seinem Kopf landete und von dort ins Tor sprang – oder artistisch, wie beim 2:1-Siegtreffer im Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart, der als "Tor des Monats" ausgezeichnet wurde.

"Als Typ überragend"

Es wäre allerdings zu wenig, Hallers Wert nur an seinen Toren zu bemessen. "Er ist ein Spieler, der nicht nur seine Tore schießt, sondern immer zwei Spieler auf seinen Schultern tragen kann", zählte Kovac eine weitere Qualität des robusten Wandstürmers auf. Haller macht Bälle fest, bindet ein bis zwei Gegenspieler und schafft Räume für seine Mitspieler. "Und als Typ ist er überragend. Der ist ein ganz lässiger Vogel, würde man bei uns sagen."

Mit gerade einmal 23 Jahren ist Haller freilich noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen. Bei allen Lobeshymnen hatte der stets akribische Coach Kovac auch etwas zu kritisieren: "Er lässt sich nie fallen, was ich mir manchmal wünschen würde." Das allerdings würde so gar nicht zu dem durchsetzungsfähigen Stürmer passen. Und wenn er weiter so fleißig trifft wie in den vergangenen Wochen, kann Kovac über diesen "Makel" sicherlich auch in Zukunft hinwegsehen.