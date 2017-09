Eintrachts Abwehrchef fällt in Gladbach aus

In Mönchengladbach soll für Eintracht Frankfurt endlich der erste Saisonsieg her. Doch jetzt fällt auch noch Abwehrchef Makoto Hasebe aus.

Wer springt für den verletzten Makoto Hasebe ein? Lässt Trainer Niko Kovac in der Abwehr mit einer Dreier- oder einer Viererkette spielen? Und ist Carlos Salcedo fit genug für sein Bundesliga-Debüt? Vor dem Auswärtsspiel der Frankfurter Eintracht bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr) ist die Menge an Fragen groß. Die Zuversicht bei den Verantwortlichen aber auch.

"Dass wir nach zwei Spielen erst einen Punkt haben, ist kein Weltuntergang", sagte Kovac während einer Pressekonferenz am Freitag. "Auch die Gladbacher werden gesehen haben, dass wir aus diesen beiden Spielen sehr viel mehr hätten holen können oder holen müssen. Ich hoffe, dass wir uns am Samstag endlich mit Punkten belohnen können."

Hasebes Ausfalldauer ungewiss

Den nächsten personellen Rückschlag musste die Eintracht aber schon hinnehmen, bevor der Mannschaftsbus am Freitag überhaupt gen Gladbach losfuhr. Abwehrchef Hasebe wird seinem Team bis auf weiteres fehlen. "Das kann eine Sache von nur wenigen Tagen sein, kann aber auch länger dauern", sagte Kovac. "Wir müssen jetzt abwarten." Was war passiert?

Der 33 Jahre alte Japaner spürte nach dem Länderspiel gegen Australien in der WM-Qualifikation auf einmal Schmerzen in seinem rechten Knie. Hasebe fiel daraufhin für die nächste Partie gegen Saudi-Arabien aus und flog vorzeitig nach Frankfurt zurück. "Er hat es im Training wieder probiert, aber es ging nicht. Wir dürfen kein Risiko eingehen", erklärte Kovac.

Kovac bringt Salcedo ins Gespräch

Wie er auf diesen Ausfall reagieren wird, verriet der Frankfurter Trainer freilich noch nicht. Er könnte auf eine Vierer-Abwehrkette umstellen oder Hasebe durch den mexikanischen Nationalspieler Salcedo ersetzen. Der käme in diesem Fall zu seinem Bundesliga-Debüt.

"Carlos ist sicherlich noch nicht auf dem Stand, auf dem er sein könnte. Aber ich bin mit seinem Stand zufrieden. Er ist für morgen eine Alternative", bestätigte Kovac. Der Neuzugang von Deportivo Guadalajara hatte sich beim Confed Cup in Russland an der Schulter verletzt und deshalb die komplette Saisonvorbereitung versäumt. Während der Länderspiel-Pause lief der 23-Jährige bei einem Testspiel in Marburg zum ersten Mal für die Eintracht auf.

Rebic könnte spielen

Auch Rückkehrer Ante Rebic ist bereits ein Kandidat für einen Einsatz am Samstagnachmittag. "Ante ist körperlich gut drauf. Er wird mit Sicherheit mit nach Gladbach fahren", sagte Kovac.