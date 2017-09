Die Frankfurter Eintracht hat in der Bundesliga die erste Auswärtsniederlage der Saison hinnehmen müssen. Die Hessen unterlagen RB Leipzig - auch weil sie die ersten 60 Minuten der Partie verschliefen.

Die Frankfurter Eintracht hat bei RB Leipzig am Samstag eine Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Niko Kovac verlor beim Champions-League-Teilnehmer mit 1:2 (0:1). Jean-Kevin Augustin hatte die Gastgeber nach einer knappen halben Stunde in Führung gebracht (28. Minute), Timo Werner erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 2:0 (67.).

Die Eintracht tat sich gegen offensivstarke Leipziger lange schwer, ließ sich tief in die eigene Hälfte drängen und begann erst nach gut einer Stunde eigene Akzente zu setzen. So gelang Ante Rebic in der 77. Minute der Anschlusstreffer. Trotz einer engagierten Leistung in der Schlussphase blieb es beim 1:2 und der Niederlage für die Frankfurter.

Schwacher Start

Leipzig rannte früh an, ließ es aber an Kreativität gegen die dichte Frankfurter Defensive vermissen. Erst nachdem der kurz zuvor eingewechselte Kevin-Prince Boateng einen langen Rückpass auf Eintracht-Keeper Lukas Hradecky gespielt hatte, konnte sich Marcel Sabitzer auf der rechten Seite durchsetzen und den flachen Pass auf Werner spielen. Dessen Schuss konnte Hradecky mit der Hand parieren, am langen Pfosten staubte Augustin mit dem 75. Bundesliga-Tor der Leipziger zur Führung aber ab. Für Frankfurt war es das erste Auswärtsgegentor in dieser Saison.

Die Mannschaft von Kovac enttäuschte vor allem in der Offensive. Nicht ein Torschuss gelang den Gästen in Halbzeit eins. Auch nach dem Wechsel diktierte Leipzig das Spiel. Werner (46.) versuchte einen Schuss von Marcel Halstenberg noch mit der Hacke ins Eintracht-Gehäuse zu spitzeln, was misslang. Im Gegenzug verbuchte Kovac die erste Torchance seiner Mannschaft. Jetro Willems scheiterte mit einem Flachschuss an Gulacsi.

Rebics Treffer reicht nicht

Dennoch drängten die Gastgeber unvermindert auf das zweite Tor. Forsberg (51.) scheiterte mit einem 18-Meter-Knaller am Pfosten, dann parierte Hradecky seinen Freistoß im kurzen Eck (61.). Plötzlich war Brisanz im Spiel, die Eintracht wurde wach: Erst rettete Halstenberg vor dem einköpfenden Jonathan de Guzman (64.), dann wurde der Kopfballtreffer von Rebic (65.) nicht gegeben, weil der Ball vorher im Aus gewesen sein soll.

Für die Entscheidung sorgte schließlich Werner. Der Leipziger Toptorjäger nutzte einen zu kurzen Rettungsversuch der Frankfurter und schoss von halbrechter Position im Strafraum ins lange Ecke. Es war sein fünftes Saisontor im sechsten Ligaspiel. Den Gästen gelang noch der Anschlusstreffer von Rebic, der eine Wolf-Flanke am linken Pfosten über die Linie drückte. Fast kam die Eintracht noch zum Ausgleich: Nach einem Abraham-Kopfball (87.) an den Pfosten klärte RB-Keeper Peter Gulacsi spektakulär mit der Hacke ins Aus.

Weitere Informationen RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 2:1 (1:0) Leipzig: Gulacsi - Klostermann (83. Bernardo),Orban, Upamecano, Halstenberg - Ilsanker (90. Kaiser), Demme - Sabitzer, Forsberg - Augustin (73. Poulsen), Werner (90. Kaiser)



Frankfurt: Hradecky - Abraham, Hasebe, Falette - Chandler, Fernandes (27. Boateng), De Guzman, Willems - Wolf, Kamada (56. Rebic) - Haller (62. Jovic)



Tore: 1:0 Augustin (28.), 2:0 Werner (67.), 2:1 Rebic (77.)

Gelb: Upamecano / Boateng, Rebic



Schiedsrichter: Brand (Unterspiesheim)

Zuschauer: 40.606 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am samstag, 23.9.2017, 17.15 Uhr