In der Länderspielpause dürfen die Frankfurter Profis noch einmal durchatmen, danach beginnt der Endspurt um die Königsklasse. Marco Russ sieht die Eintracht gut gewappnet, auch dank Felix-Magath-Methoden.

Kevin-Prince Boateng hat das verlängerte Wochenende für einen Ausflug ins Disneyland genutzt. Der 31-Jährige jettete gemeinsam mit Ehefrau und Kind in Richtung Paris und befeuerte die sozialen Netzwerke mit allerlei Bildern von Mickey, Donald und Co. Insgesamt drei Tage hatte er dafür Zeit, wie Teamkollege Marco Russ am Dienstag vorrechnete. "Von Samstagmittag bis heute hatten wir frei", sagte er nach der ersten Einheit der Trainingswoche. Im Gegensatz zum reiselustigen Boateng habe er im heimischen Frankfurt "die Seele baumeln lassen und komplett abgeschaltet".

Fit wie unter Felix Magath

Die Zeit des Füßehochlegens ist nun jedoch endgültig vorbei. Bis Mitte Mai warten acht, im besten Fall inklusive Pokalfinale sogar neun, Pflichtspiele auf Eintracht Frankfurt. "Alles Endspiele", wie Russ betonte. Die Ausgangslase mit Tabellenplatz vier ist gut wie nie, die körperliche Verfassung könnte dank harter Trainingsarbeit wohl nicht besser sein. Quälix Kovac hat seine Mannschaft mit zahlreichen Marathon-Einheiten in Europacup-Form gepresst. "Ich bin so topfit wie damals unter Felix Magath. Es war teilweise sehr hart, aber das zahlt sich eben aus", so Russ. Die Fitness soll im Saison-Endspurt der entscheidende Frankfurter Trumpf werden.

In vier Auswärts- und drei Heimspiel entscheidet sich in den kommenden Wochen die sportliche Zukunft der Eintracht. Von Königsklasse bis zu einem Platz im Tabellen-Niemandsland ist alles drin. Trotz teilweise hochkarätiger Gegner wie Leverkusen, Schalke oder dem FC Bayern soll es nun aber gerne etwas mehr sein. "Wenn man oben steht, will man auch da bleiben", so Russ. "Wir werden uns nicht mit Platz acht zufriedengeben." Übersetzt heißt das: Natürlich sind mögliche Duelle mit Real Madrid, dem FC Barcelona oder Paris St. Germain inzwischen in den Köpfen der Spieler angekommen.

Ein kleiner Meistertitel

Routinier Russ beschreibt das so: "Normalerweise liegt man Dienstag und Mittwoch mit einem Bierchen auf der Couch. Jetzt dürfen wir vielleicht in diesem Ensemble mitspielen." Einmal die Hymne hören, einmal in einem Pflichtspiel gegen internationale Topstars antreten. Nicht nur für die Fans wäre das wohl die Erfüllung des größten Traumes. Eine unter Umständen einmalige Chance, die sich bei der Eintracht niemand entgehen lassen will: "Wenn wir uns wirklich für die Champions League qualifizieren, ist das gleichzustellen mit der Meisterschaft", so Russ. "Jetzt geht es ums Eingemachte."

Ob und wann Omar Mascarell in diese heißeste Phase seit dem Titelrennen 1992 eingreift, ist derzeit offen. Der Spanier, der seit Mitte Februar über Schmerzen im Fuß klagt, fehlte auch am Dienstag. Sein Comeback ist weiter nicht absehbar. Fünf Saisonspiele hat der sensible Körper des so eminent wichtigen Mittelfeldspielers durchgehalten, dann war wieder einmal Feierabend. Aufhalten soll aber auch das die Eintracht nicht. Der Star ist das Team: "Uns zeichnet dieser besondere Spirit aus. So einen Zusammenhalt habe ich noch nie erlebt", so Russ. "Wir wollen gemeinsam diesen Platz da oben verteidigen."