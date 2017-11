Die Entwicklung von Eintracht Frankfurt verläuft stetig bergauf. Träume von vorderen Platzierungen sind erlaubt. Doch für Trainer Kovac steht nur die harte Arbeit im Vordergrund.

Träumen ist erlaubt bei Eintracht Frankfurt, die Arbeit aber ist Pflicht. Rang vier in der Tabelle der Fußball-Bundesliga ist nur drei Punkte weg, doch Trainer Niko Kovac hat vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr) gegen Bayer 04 Leverkusen keinen Blick dafür übrig und appellierte an seine Spieler: "Sie können von den oberen Plätzen der Tabelle sprechen. Aber wer diese Träume verwirklichen will, muss hart arbeiten. Das sage ich meinen Spielern auch ganz klar. Ich messe sie daran."

Für Kovac selbst ist die Tabelle nichts anderes als eine Momentaufnahme. Zwar sei die Entwicklung der Mannschaft positiv, doch es gebe noch viele Dinge, an denen gearbeitet werden müsse. "Das dürfen wir nie vergessen", warnte der 46-Jährige am Freitag.

Bild © hessenschau.de

Seit sechs Spielen ist die Eintracht ungeschlagen, verpasste zuletzt in Hoffenheim nur knapp den Sieg. 45 sehr gute Minuten reichten nicht für drei Punkte. Daher hofft Kovac, dass Frankfurt gegen seinen Ex-Club über die gesamte Spieldauer das Niveau halten kann. Dann könnte es mit der vollen Punkteausbeute klappen. "Ich denke schon, dass Leverkusen uns insgesamt noch etwas voraus ist. Trotzdem haben wir eine gute Chance, das Spiel zu gewinnen", erklärte Kovac.

Den Gegner, für den er zwischen 1996 und 1999 insgesamt 77 Ligaspiele bestritt, erwartet der Kroate sehr stark. "Sie haben sich gefangen und eine gute Serie hingelegt. Es wird ein enges Spiel", sagte er.

Entgegen kommen sollte seinem Team die große Kulisse im heimischen Stadion, die Kräfte freisetzen kann. "Spiele zu Hause sind immer schön. Man hat gut 48.000 Fans hinter sich. Da bekommen die Spieler eher mal die zweite oder dritte Luft", sagte der Coach, der personell aus dem Vollen schöpfen kann. Die zuletzt kranken Kevin-Prince Boateng, Carlos Salcedo und Jetro Willems sind wieder fit.