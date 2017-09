Vorstand Axel Hellmann bastelt im Hintergrund an der Zukunft von Eintracht Frankfurt. Im hr-heimspiel! am Montag sprach er über die Transfer-Investitionen, eine Absage an Saudi Arabien und Pyrotechnik.

Axel Hellmann könnte 25 Stunden am Tag arbeiten, jede Woche einen neuen Sponsor präsentieren oder die Werbebanden im Stadion selbst aufstellen. Am Erfolg von Eintracht Frankfurt würde das alles erst einmal nichts ändern. Denn am Wochenende, wenn die Spiele stattfinden und die Punkte eingefahren werden müssen, ist der Vorstand zum Zusehen verdammt. "Man plant über die ganze Saison wahnsinnig viele Themen. Am Ende ist man aber immer abhängig von den elf Kameraden auf dem Platz."

Welche Themen Hellmann genau beackert und wie er aus den elf Kameraden auf dem Platz sportlich und finanziell das Maximale rausholen will – darüber sprach er ausführlich im hr-heimspiel! am Montagabend.

Das sagte Hellmann über…

… den Stolperstart und die nächsten Spiele:

Wir haben gezeigt, dass wir die Gegner wieder hart bespielen können. Das hatten wir in der Rückrunde etwas verloren. Jetzt sind Willenskraft, Kampfkraft und Mentalität zurück. Was noch fehlt, sind die Tore. Da sagt man natürlich: scheiße. Aber wir haben eigentlich genug Qualität in der Offensive und ich bin der festen Überzeugung, dass der Knoten bald platzt. Vielleicht noch nicht in Gladbach, aber spätestens gegen Augsburg.

… die Transferaktivitäten der Eintracht:

Wir gehen ein kalkuliertes Risiko. Ich werde deshalb überhaupt nicht unruhig, die finanziellen Mittel standen uns ja zur Verfügung. Ante Rebic ist uns letztlich zugefallen. Man kennt den Spieler, er hat starke Leistungen bei uns gebracht. Preislich war das vorher nicht machbar. Aber wenn die Gelegenheit da ist, muss man zuschlagen. Genau wie bei Kevin-Prince Boateng. Ich hoffe, dass wir in Zukunft noch den einen oder anderen prominenten Spieler bei uns zu sehen bekommen.

… mögliche Millionen-Verkäufe in der Zukunft:

Die Beurteilung der Qualität überlasse ich der sportlichen Führung, ich behalte die Ökonomie im Auge. Man kann nur Werte schöpfen aus Spielern, die uns gehören. Und das wollen wir tun. Der Wert orientiert sich immer an der sportlichen Perspektive. Und die hat meiner Meinung nach vor allem Mijat Gacinovic. Er hat eine große Zukunft vor sich und zeigt auch für Serbien hervorragende Spiele. Er ist ein Beispiel dafür, wie Wertentwicklung funktionieren kann.

… die Verbindung zwischen Profimannschaft und Verein:

Ich bin ein großer Verfechter von Mehrsparten-Vereinen. Ich habe die Tendenz, dass sich der Fußball komplett herausschält, noch nie verstanden. Das ist nicht nur für die Fans schlecht, sondern auch die aktiven Sportler. Wir brauchen Schnittmengen und Erkenntnisaustausch. So können wir auch mal Caro Schäfer ins Stadion einladen und sie bekannter machen. Viele Athleten würden ihren Sport sonst komplett im Schatten ausüben.

… Reisen nach Saudi Arabien oder in die USA:

Wir müssen die Internationalisierung dringend weiter vorantreiben. Die Bundesliga zieht hohe Einnahmen aus der Vermarktung der Medienrechte auf dem internationalen Markt – und die Eintracht hat gute Chancen, auf dieser Welle mitzusurfen. Trotzdem gibt es Dinge, die wir nicht machen. Für mich ist entscheidend, welche Entwicklung ein Land nimmt. Wir hatten Angebote aus Saudi Arabien, diese haben wir ausgeschlagen. In den Vereinigten Arabischen Emiraten geht vieles in die richtige Richtung, dieses Land kann man ansteuern. Auch bei den USA haben uns viele kritisiert. Da sage ich aber: Wir fahren ja nicht zum Präsidenten, sondern zu den fußballbegeisterten Leuten.

… die Fans und Pyrotechnik:

Man darf unsere Fans nicht nur auf Banner oder Gewalt reduzieren. Sie haben einen Preis bekommen für die Choreo in Berlin, aber auch ihre generelle Haltung. Natürlich haben wir Exzesse und mein Kernthema ist es, die Gewalt aus dem Umfeld des Stadions zu verbannen. Aber eine gewisse Jugendkultur, die auch mal den DFB, die Eintracht oder handelnde Personen beleidigt, darf es auch geben. Da muss man auch mal drüberstehen. Pyrotechnik ist verboten und ich halte sie für gefährlich, aber Pyrotechnik ist keine Gewalt.