Nach vier Spielen ohne Pleite reist Eintracht Frankfurt am Freitag nach Mainz und will die Horrorbilanz gegen den FSV endlich aufbessern. Den ersten verbalen Zweikampf gibt es schon vor Anpfiff.

Ein brisantes Spiel, zwei Teams, zwei Meinungen: Vor der Partie von Eintracht Frankfurt am Freitag beim 1. FSV Mainz 05 (20.30 Uhr) gibt es in beiden Lagern Unstimmigkeiten über die genaue Bezeichnung dieser Partie. "Mir wurde gesagt, dass das ein Duell ist. Kein Derby", sagte Eintracht-Coach Niko Kovac am Freitag auf der Pressekonferenz. Sein Mainzer Gegenüber Sandro Schwarz sieht das anders. "Klar ist das ein Derby. Ein Top-Derby sogar", so der Coach der Rheinhessen. Ja, was denn jetzt?

Mit einem Polster in die Länderspielpause

Ob nun Derby, Duell oder Nachbarschaftsstreit – eine alltägliche Bundesliga-Partie ist das Aufeinandertreffen von Mainz und Frankfurt nicht. Aufgrund der kurzen Anreise von gerade einmal rund 40 Kilometern dürfen die Eintracht-Profis die Nacht zuvor im heimischen Schlafzimmer verbringen, am Freitagmorgen gibt es ein kurzes Anschwitzen an der eigenen Arena. Im Hotel wird nur ein Zwischenstopp eingelegt. "Natürlich ist das ein interessantes Spiel, auch geographisch", so Kovac. Und richtungsweisend noch dazu.

Die Eintracht ist nach vier Pflichtspielen in Folge ohne Niederlage richtig in der Saison angekommen. Achtelfinale im DFB-Pokal, Platz sieben in der Bundesliga, das Team von Coach Kovac liegt nach anfänglichen Schwierigkeiten voll im Soll. "Wir wollten eine Serie starten, das ist uns geglückt", so Kovac. "Jetzt hoffen wir, dass diese noch zwei Partien anhält, wir wollen mit einem ordentlichen Polster in die Länderspielpause." Aus den Partien in Mainz und gegen Bremen sollen und müssen also weitere Punkte her.

Mit voller Kapelle nach Mainz

Vor allem beim Derby-Duell in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt könnte das aber schwierig werden, wie auch Kovac weiß: "Die Eintracht konnte dort noch nie gewinnen." Von bislang 13 Erst- und Zweitliga-Spielen beim Nachbarn endeten sieben mit einem Unentschieden und sechs mit einem Sieg für den FSV. Frankfurter Angstgegner Mainz 05. "Die Mainzer sind sehr heimstark, wir müssen den Kampf annehmen. Vielleicht ist es ja ein Vorteil, dass sie 30 Pokal-Minuten mehr in den Beinen haben."

Im Gegensatz zu den 05ern, die sich gegen Holstein Kiel durch die Verlängerung quälen mussten (3:2), konnte die Eintracht bei ihrem Auftritt in Schweinfurt (4:0) ein paar Kräfte schonen. Mijat Gacinovic und Makoto Hasebe mussten gar nicht erst mitreisen und sind voll ausgeruht. "Wir haben die Qual der Wahl", so Kovac, der neben den Langzeitverletzten nur auf den erkrankten Taleb Tawatha verzichten muss. Alle anderen Spieler sind fit und bereit, die Negativserie in Mainz endlich zu beenden.

Die Atmosphäre stimmt

Die Vorfreude auf die Partie am späten Freitagabend ist jedenfalls schon spürbar. Die Gästekurve wird voll sein, gute Stimmung ist garantiert. "Wenn dann das Flutlicht angeht, gibt es nichts Schöneres" so Kovac. "Wir wollen am Wochenende zwei Tage beruhigt Bundesliga gucken und von Anfang an zeigen, dass wir dieses Duell gewinnen wollen." Da war es wieder: Duell. Nicht Derby.