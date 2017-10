Timothy Chandler hatte sich im Spiel gegen den BVB ohne Fremdeinwirkung am Knie verletzt.

Verteidiger am Knie operiert

Timothy Chandler ist nach seiner Verletzung im Spiel gegen Dortmund am Knie operiert worden. Eintracht Frankfurt muss etwa zwei Monate auf den Rechtsverteidiger verzichten. Alternativen sind rar gesät.

Nach seinem Riss des Außenmeniskus ist Timothy Chandler nach Angaben der Eintracht am Mittwoch erfolgreich operiert worden. Demnach muss der Bundesligist voraussichtlich zwei Monate ohne den 27-Jährigen auskommen. Chandler war am vergangenen Wochenende im Spiel gegen Dortmund (2:2) ohne Fremdeinwirkung umgeknickt und hatte sich dabei die Knieverletzung zugezogen. Bereits vor zwei Jahren war ihm der Außenmeniskus gerissen, damals fehlte Chandler rund einen Monat.

Mit dem US-Nationalspieler fehlt den Hessen ein absoluter Dauerbrenner: In der vergangenen Saison absolvierte Chandler 38 Pflichtspiele (sechs Torvorlagen), in der laufenden Runde waren es bislang zehn Einsätze (ein Treffer). Ob im System mit Dreier- oder Viererabwehrkette: Der gebürtige Frankfurter ist unter Trainer Niko Kovac gesetzt.

Da Costa noch verletzt, Wolf Option als Aushilfs-Verteidiger

Chandler eins zu eins zu ersetzen, wird schwer. Der im Sommer als direkter Konkurrent verpflichtete Danny da Costa fehlt bereits seit anderthalb Monaten mit einem Sehnenanriss im Oberschenkel. Der Ex-Leverkusener wird erst nach der Länderspielpause Mitte November zurückerwartet. Yanni Regäsel, ebenfalls ausgebildeter Rechtsverteidiger, spielt unter Kovac keine Rolle.

So bleiben dem Cheftrainer Notlösungen, um das entstandene Loch zu füllen. Gegen Dortmund brachte Kovac zunächst Carlos Salcedo für den verletzten Chandler, der Mexikaner hat seine Qualitäten allerdings nicht auf dem Weg nach vorne. Einer, der die gesamte rechte Seite umpflügen kann, ist Marius Wolf. Bei ihm kündigte Kovac bereits am vergangenen Wochenende an: "Jetzt müssen wir gucken, wie wir ihn zum rechten Verteidiger umfunktionieren."