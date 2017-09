In Köln gab es für Ante Rebic (rotes Trikot) und Co. zuletzt nur Nackenschläge.

In Köln gab es für Ante Rebic (rotes Trikot) und Co. zuletzt nur Nackenschläge. Bild © picture-alliance/dpa

Nicht schon wieder nach Köln: Seit mehr als 23 Jahren hat Eintracht Frankfurt beim FC nicht mehr gewonnen. Vor dem Duell am Mittwoch kommen beide Mannschaften mit Horror-Bilanzen daher. Und doch winkt der Eintracht ein Rekord. Der Faktencheck.

Am 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga gastiert Eintracht Frankfurt am Mittwoch (18.30 Uhr) beim 1. FC Köln. Auswärts präsentieren sich die Hessen bislang stark in dieser Saison. Viel Selbstvertrauen braucht es angesichts der bisherigen Frankfurter Bilanz in Köln auch.

Auf den Spuren Yeboahs

Als die Eintracht zum letzten Mal ein Pflichtspiel in Köln gewann, war Sébastien Haller noch gar nicht auf der Welt. Am 7. Mai 1994 gewannen die Hessen mit 3:2 und qualifizierten sich damit für den UEFA-Cup. Ralf Weber, Maurizio Gaudino und Anthony Yeboah hießen die Frankfurter Torschützen. Seitdem war elf Mal in der Bundesliga kein Sieg drin, wettbewerbsübergreifend wartet die Eintracht gar seit 14 Duellen auf einen Dreier im Geißbockheim.

Köln – zwischen Europa League und Tabellenkeller

Allerdings waren die Kölner selten so verwundbar wie jetzt: Nicht nur kassierte der Effzeh beim 0:5 in Dortmund die höchste Niederlage unter Trainer Peter Stöger. Mit null Punkten aus vier Spielen erwischte der Europa-League-Teilnehmer auch den schlechtesten Saisonstart seiner Bundesliga-Geschichte. Fünf Pflichtspiel-Pleiten in Folge setzte es – dieses Kunststück gelang den Kölnern zuletzt unter Uwe Rapolder im Jahr 2005.

Schlusslicht 2017

Während die Gastgeber also das schlechteste Team der noch jungen Saison stellen, hat die Eintracht diesen Titel für das Kalenderjahr 2017 inne. Keine andere Mannschaft – nimmt man die Aufsteiger Stuttgart und Hannover aus – sammelte in diesem Jahr weniger Punkte als Frankfurt. Die Schreckensbilanz: 17 Punkte aus 22 Spielen bei 13 Niederlagen.

Kovac jagt Stepis Rekord

Deutlich mehr Mut macht die jüngere Bilanz in der Bundesliga: Die Eintracht hat in dieser Saison auswärts noch kein Gegentor gefangen (0:0 in Freiburg und 1:0 in Mönchengladbach). Jetzt winkt dem Team von Niko Kovac ein Vereinsrekord: Drei Zu-Null-Auswärtsspiele in Folge gelangen dem Verein erst einmal, in der Saison 1992/93 unter Kult-Trainer Dragoslav Stepanovic.

Wer trifft, gewinnt

Kommen wir zu den Stürmern. Bei denen läuft es nämlich in dieser Saison noch nicht so rund. Sieben-Millionen-Neuzugang Haller etwa wartet noch auf einen Treffer in der Bundesliga. Auch seine Kollegen versprühen bislang keine große Torgefahr, nur zweimal durften die Frankfurter nach 65 Abschlüssen jubeln. Weniger Tore, nämlich eins, hat neben Frankfurt – na klar – nur der 1. FC Köln erzielt.