Die Frankfurter Eintracht siegt mit einem sehenswerten Seitfallzieher von Sébastien Haller in der letzten Minute gegen VfB Stuttgart. Der Torschütze gibt sich nach dem Spiel bescheiden, seine Teamkollegen feiern ihn.

Niko Kovac: Unser Sieg war glücklich. In der ersten Halbzeit haben wir den Ball gut laufen lassen, in der zweiten waren wir oft zu passiv. Die Rote Karte hat uns dann nochmal den nötigen Schub gegeben. Ich hätte mir diesen Schwung schon eher gewünscht. Wir haben gute Stürmer. Wenn wir unsere Chancen besser nutzen, werden wir in Zukunft nicht mehr so oft zittern müssen.

Sébastien Haller: Wir haben diesen Kampf gewonnen und vor der Länderspielpause ist das die perfekte Situation für einen Sieg. Es war wirklich ein schweres Spiel. Ich habe in der letzten Minute getroffen, aber es war eine Teamleistung. Ich habe nicht nachgedacht, was ich tue – es war die letzte Minute und da hab ich es einfach gemacht.

Bruno Hübner Bild © Rhode/Storch

Bruno Hübner: Wir haben das in Unterzahl dann richtig gut gespielt. Wichtig ist, dass wir nach dem 1:1 wieder ins Spiel zurückgefunden, Moral gezeigt und uns am Ende belohnt haben. Sébastien hat das überragend gemacht. Das ist ein Wahnsinnstor und das gönne ich ihm von Herzen. Er arbeitet so für die Mannschaft, ist immer anspielbar. Mit einem Sieg geht es immer gut in die Länderspielpause und jetzt können wir auch mal durchatmen.

Marc Stendera: Das Tor muss ich mir auch noch einmal anschauen. Es war wirklich ein super, super, super schönes Tor. Bei meiner Auswechslung war ich relativ platt. Schließlich war das kein Freundschafts-, sondern ein Bundesliga-Spiel. Wir wollten den Ball laufen lassen, einfach spielen. Das haben wir in der ersten Halbzeit auch gut gemacht. Jetzt haben wir ein schönes Wochenende und schöne zwei Wochen vor uns bis zum nächsten Spiel.

Timothy Chandler: Das ist Fußball, das ist Emotion, das ist der Wahnsinn. Vielleicht war es heute nicht das beste Spiel, aber wir müssen auch mal solche Spiele gewinnen. Wir sind einfach glücklich, dass wir mit drei Punkten in die Länderspielpause gehen. Wir haben zum Schluss die letzte Kraft rausgeholt, sind noch ein paar Mal nach vorne gekommen und dann das Wahnsinnstor von Sebastien. Wir sind alle überglücklich.

Hannes Wolf (Trainer Stuttgart): Frankfurt hat am Ende verdient gewonnen. Wir waren in den 90 Minuten nicht konstant genug.