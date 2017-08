Benjamin Köhler hat eine bewegte Karriere hinter sich. Im Interview spricht er über seine Krebserkrankung, tolle Jahre bei der Frankfurter Eintracht und die Fitness von Alex Meier.

Von 2004 bis 2013 trug Benjamin Köhler das Trikot der Frankfurter Eintracht. Noch heute ist der Club eine Herzensangelegenheit für den gebürtigen Berliner. Nach anhaltenden Kniebeschwerden beendete der 37-Jährige, der vor zwei Jahren an Krebs erkrankt war, im Sommer seine Karriere. Im Interview blickt er auf eine bewegte Zeit zurück.

hessenschau.de: Herr Köhler, starten wir direkt mit einem Klischee: Haben Sie schon mit dem Golfspielen angefangen? Oder haben Sie sich ein anderes Hobby gesucht, das einem "Fußball-Rentner" gerecht wird?

Benjamin Köhler: Nein, Golfen ist gar nicht mein Ding (lacht). Die Abschläge, die ich bislang gemacht habe, kann ich an einer Hand abzählen. Ein richtiges Hobby habe ich gar nicht. Ich nehme mir erst einmal Zeit für meine Familie, schließlich ist meine Frau wieder schwanger und wir wollen demnächst umziehen.

hessenschau.de: Wegen Knieproblemen haben Sie ein ganzes Jahr lang nicht spielen können. Kam Ihre Entscheidung, die Karriere zu beenden, einer Erlösung gleich?

Köhler: Natürlich habe ich mir das Karriereende anders vorgestellt, ich hätte gerne noch ein bisschen gespielt. Aber so konnte ich mich wenigstens darauf vorbereiten, die Entscheidung fiel nicht von heute auf morgen. Wenn man mit dem Fußball aufhört, muss man im Leben einiges umplanen. Ich habe ja schon ein gewisses Alter erreicht und keine Lust, irgendwo in der dritten oder vierten Liga auf Teufel komm raus zu spielen.

hessenschau.de: 37 ist ja auch nicht das schlechteste Alter, um das Profi-Dasein zu beenden.

Köhler: Nein, damit kann ich sehr gut leben. Manche spielen noch länger, aber das sind meistens Torhüter. Ab einem gewissen Alter ist es auch nicht mehr so einfach, Verträge zu bekommen. Und ab 30 wird es ohnehin eng, weil die nächsten nachrücken.

hessenschau.de: Bei Ihnen ist nun also Schluss. Hat Ihnen Ihr Kumpel und Eintracht-Stürmer Alex Meier schon verraten, wann er nachzieht und seine eigene Karriere beendet?

Köhler: Wir stehen zwar ab und zu in Kontakt, aber dazu hat er mir noch nichts gesagt. Es ist ja kein Geheimnis, dass es immer sein Ziel war, mal im Ausland zu spielen. Aber ich weiß nicht, ob er das wirklich machen wird und wie es bei ihm weitergeht. Er muss jetzt ja auch erst einmal wieder fit werden.

hessenschau.de: Eine Sprunggelenksverletzung und insbesondere eine Borreliose-Erkrankung haben Meier in diesem Sommer zurückgeworfen. Wie viel Mut sprechen Sie ihm angesichts seiner gesundheitlichen Situation zu?

Köhler: Alex ist bei so etwas relativ entspannt. Man muss sich keine Gedanken machen, dass er den Kopf in den Sand steckt oder deprimiert ist. Er war von Anfang an sehr zuversichtlich, dass er schnell wieder auf dem Platz stehen und trainieren wird.

hessenschau.de: Fußballgott und Lebensversicherung sagen die einen, Auslaufmodell die anderen – wie nehmen Sie die Diskussionen über Alex Meier wahr?

Köhler: Ich habe schon mitbekommen, dass immer mal wieder ein Fragezeichen über ihm steht. Aber wenn er fit war, hat er immer getroffen – da spielte das Alter keine Rolle. Man sollte einfach mal abwarten. Er hat so viel für den Verein getan, dass man ihn nicht so leicht abschieben kann. Wenn er hundertprozentig fit ist, wird er wieder wichtige Tore machen. Und wenn das nicht der Fall ist, kann man sich immer noch zusammensetzen und überlegen, ob es noch reicht.

hessenschau.de: Wenn Sie auf Ihre Zeit bei der Eintracht zurückblicken: An was denken Sie, was sind Ihre Erinnerungen – und war es die schönste Zeit in Ihrer Karriere?

Köhler: Auf jeden Fall war es die schönste Zeit. Ich habe dort neun Jahre gespielt und meinen Durchbruch geschafft – heute ist es praktisch meine zweite Heimat. Ich bin immer noch oft dort, schließlich kommt meine Frau aus Frankfurt. Alle vier bis sechs Wochen fahren wir runter.

hessenschau.de: Was ist für die Eintracht in dieser Saison sportlich drin?

Köhler: Schwierig zu sagen, weil wieder viele Spieler gegangen und neue gekommen sind. Und wenn viele Neue kommen, stapelt man immer erst einmal tief. Bei der Eintracht war es schon immer so: Nach oben geht meistens nicht viel und nach unten geht meistens nicht viel. Mal hat man einen Ausreißer nach oben, mal einen nach unten. Ein komplett konstantes Jahr ist selten drin. Wenn am Ende ein Europapokal-Platz herausspringt, ist das ein Erfolg.

hessenschau.de: Themenwechsel: Wer an Benjamin Köhler denkt, der denkt auch an Ihre Krebserkrankung. Im Februar 2015, kurz nach dem Bekanntwerden der Krankheit, saßen Sie auf der Tribüne, als Ihr Verein Union und Bochum das Spiel Ihnen zu Ehren unterbrachen. Wie viel Gänsehaut steckt noch in diesem Moment?

Köhler: Wenn ich mir die Bilder von damals anschaue, geht mir das natürlich immer noch nahe. So etwas vergisst man nicht so einfach. Der Verein hatte mich damals gebeten, ins Stadion zu kommen. Mir war dann schon klar, dass irgendetwas kommen würde. Und auch nach dem Spiel ging es weiter, ich habe viele Nachrichten bekommen – damit konnte ich nicht rechnen, auch wenn ich bewusst mit der Krankheit an die Öffentlichkeit getreten bin. Ich wollte mich nicht verstecken.

hessenschau.de: Mit Erfolg. Ein gutes Jahr später – im März 2016 – haben Sie bei einem Ligaspiel gegen Braunschweig Ihr Comeback gefeiert. Was ging Ihnen bei Ihrer Einwechselung durch den Kopf?

Köhler: Nach so einer langen Zeit wartet man darauf, endlich wieder auf dem Platz zu stehen. Es ist schwierig, wenn man da von heute auf morgen weggerissen wird. Nach den knapp 15 Minuten fehlte mir ziemlich die Puste, weil ich ja lange nicht gespielt hatte. Trotzdem war ich natürlich stolz darauf, das geschafft zu haben. Aber streng genommen hatte ich mein Comeback schon vorher in einem Testspiel gegen Dortmund gefeiert. Meine Mitspieler haben extra den Ball ins Aus geschossen, damit ich eingewechselt werden kann und die Fans haben meinen Namen gerufen. Es war wunderschön, wieder auf dem Platz zu stehen.

hessenschau.de: Inwiefern spielt der Krebs in Ihrem Leben noch eine Rolle?

Köhler (überlegt kurz): Natürlich immer dann, wenn ich jedes halbe Jahr zur Untersuchung muss. Dann hat man immer ein mulmiges Gefühl, es kann ja immer wieder zurückkommen. Aber ansonsten habe ich damit abgeschlossen.

Das Gespräch führte Patrick Stricker