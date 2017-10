Der Last-Minute-Sieg über Stuttgart hat auch Gelson Fernandes glücklich gemacht. Der derzeit verletzte Sechser sieht die Eintracht wieder in der Spur - aber trotzdem noch Verbesserungspotenzial.

Gelson Fernandes war aus dem Häuschen. Solche Treffer wie der von Sébastien Haller bekommt auch der Schweizer nicht alle Tage zu sehen. "Das war echt gut gemacht, akrobatisch", frohlockte der 31-Jährige im hr-heimspiel! am Montagabend. Der derzeit wegen einer Muskelverletzung indisponierte Mittelfeldspieler bestaunte den spektakulären Seitfallzieher zum Last-Minute-Sieg über Stuttgart (2:1) am Samstag von der Tribüne aus. Natürlich gratulierte Fernandes dem zuletzt unter Ladehemmung leidenden Top-Einkauf für seinen fulminanten Schuss. "Das freut mich sehr für ihn."

Überhaupt war Fernandes glücklich darüber, dass die Eintracht nach zwei Niederlagen im Stadtwald endlich den ersten Heimdreier bejubeln durfte. "Das war schön für die ganze Stadt", freute sich der 31-Jährige auch die Fans, die zuletzt in der heimischen Arena keine Freude an ihrer Mannschaft hatten. Bei einer weiteren Schlappe wäre es mit Sicherheit ungemütlich geworden. Doch mit dem jüngsten Erfolg hat die Eintracht erst mal für Ruhe gesorgt und kann ohne größere Nebengeräusche in der Länderspiel-Pause arbeiten.

"Zehn Punkte sind schon gut"

Fernandes jedenfalls ist mit der bisherigen Ausbeute in der Bundesliga zufrieden. "Zehn Punkte sind schon gut", zog der Defensivspezialist ein Zwischenfazit nach sieben absolvierten Spieltagen. "Wir müssen nicht vergessen, dass wir viele neue Spieler haben", meinte Fernandes mit Blick auf die Veränderungen im Kader. Auch den Schweizer selbst zog es im Sommer von Stade Rennes zum Pokalfinalisten der abgelaufenen Saison. Nach seinem Geschmack hätte es schon der eine oder andere Zähler mehr sein können: "Wir hatten auch in Pech in einigen Spielen."

Damit den Frankfurter Fans weitere Zitterpartien wie am Wochenende erspart bleiben, setzt Fernandes auf einfache fußballerische Mittel: "Wir müssen die Partie mehr kontrollieren und auch früher ein zweites Tor machen." Der Schweizer mit kapverdischen Wurzeln, für den die Eintracht bereits die zehnte Station in seiner Laufbahn markiert, glaubt fest an einer Leistungssteigerung der Hessen: "Ich bin mir sicher, dass wir Spaß haben werden."

Spaßvogel im Wartestand

Lebensfreude versprüht Fernandes auch neben dem Platz. Der 31-Jährige gilt als Spaßvogel, spricht sieben Sprachen und gilt nicht zuletzt aufgrund dieses bemerkenswerten Talents als Führungskraft im Team. Derzeit kann er seine Leaderqualitäten wegen seiner Blessur aber nicht im Wettkampf zeigen. Bislang fünf Begegnungen bestritt der Sechser vom Anpfiff weg, in Leipzig musste er schon nach einer halben Stunde verletzungsbedingt raus. So kommt für Fernandes die Länderspielpause gelegen, um weiter an seinem Comeback zu arbeiten.