Im Schatten von Kevin-Prince Boateng wird Mijat Gacinovic zum Antreiber der Frankfurter Eintracht. Der Serbe blüht in neuer Position auf, das große Problem kann aber auch er nicht beheben.

Mijat Gacinovic ließ seinem Frust in den Katakomben freien Lauf und schlug mit der Faust gegen die Wand. Die 0:1-Pleite der Frankfurter Eintracht gegen den VfL Wolfsburg hatte Spuren hinterlassen beim 22-Jährigen, sein linker Haken verpuffte hingegen wirkungslos. Der 66 Kilogramm leichte Serbe ist im Vergleich zu den meisten seiner Teamkollegen körperlich eher Eiskunstläufer als Preisboxer. Auf dem Fußballplatz derzeit aber die gefährlichste Waffe der Eintracht.

Auch Gacinovic im Aluminium-Pech

Sobald Gacinovic gegen die Wölfe seine Füße im Spiel hatte, wurde es brenzlig für die Gäste-Defensive. In der 20. Minute scheiterte er nach schönem Zusammenspiel mit David Abraham per Kopf an Wolfsburgs Keeper Koen Casteels, den daraus resultierenden Eckball setzte Sébastien Haller an den Innenpfosten. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte traf Gacinovic mit einem schönen Heber dann selbst Aluminium. "Wir haben attackiert und alles probiert, aber der Ball wollte nicht rein."

Weitere Informationen Effenberg im heimspiel! Gut gespielt, aber nicht getroffen - so kann man die Saison der Eintracht bisher bewerten. Sieht TV-Experte Stefan Effenberg das auch so? Der Ex-Nationalspieler ist am Montagabend ab 22.45 Uhr zu Gast im heimspiel! des hr-fernsehens. Ende der weiteren Informationen

Nachdem Gacinovic in der vergangenen Saison meist auf der für ihn ungewohnten Sechserposition im defensiven Mittelfeld aushelfen musste, darf er in dieser Spielzeit wieder weiter vorne ran. Eine Beförderung, die ihm und der Eintracht guttut. Insgesamt viermal schoss der umtriebige Gacinovic am Samstag auf das Wolfsburger Gehäuse, zwischen seinen Abschlüssen spulte er 11,8 Kilometer ab. Beides Bestwerte im Frankfurter Team, die aufgrund der allumfassenden Präsenz von Neuzugang Kevin-Prince Boateng jedoch fast etwas untergingen.

Torschüsse auf dem Trainingsplan

Boateng, der im Sturm begann und ab der 65. Minute als Quarterback im Mittelfeld fungierte, ist schon jetzt der neue Eintracht-Boss. Für die besonderen Momente ist in Abwesenheit des verletzten Spielmachers Marco Fabián aber Gacinovic verantwortlich. "Wir sollten nicht immer nur über den Prince reden, es gibt auch noch zehn andere Spieler auf dem Platz", mahnte Trainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz nach der Partie an. Boateng zieht das Interesse und die Gegenspieler auf sich, in seinem Schatten müssen aber andere wirbeln und vor allem für Tore sorgen.

In zwei Bundesliga-Spielen hat die Eintracht bereits 27 Torschüsse abgegeben. Eine durchaus sehenswerte Statistik, die durch die Erfolgsquote von null Prozent jedoch stark getrübt wird. Die Chancenverwertung ist wie schon in der Rückrunde, als die Eintracht mit 14 Toren die harmloseste Offensive der Liga stellte, das große Problem der Hessen. "Wir hatten sieben glasklare Chancen, nutzen aber keine", kritisierte Kovac. Auf dem Länderspielpausen-Stundenplan werde Torschusstraining deshalb an prominenter Stelle stehen.

Es geht um Zentimeter

Ab Dienstag werden die Frankfurter Berufsfußballer, die nach dem kräfteraubenden Spiel gegen die Wölfe zwei frei Tage zum Durchschnaufen spendiert bekamen, an ihren Abschlussqualitäten feilen. Beim Auswärtsspiel in Mönchengladbach (9. September, 15.30 Uhr) soll dann alles besser werden und auch die bislang fehlende Genauigkeit zurückkehren. "Im Fußball ist jeder Zentimeter wichtig. Das hat nicht nur mit Glück zu tun", so Gacinovic. "Daran müssen wir jetzt arbeiten."

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel!, 28.8.2017, 22.45 Uhr