Eintracht Frankfurt kann im Freitagsspiel gegen Werder Bremen personell aus dem Vollen schöpfen. Trainer Niko Kovac steht deshalb plötzlich vor einem Luxusproblem.

Es ist knapp einen Monat her, da wurde bei Eintracht Frankfurt verzweifelt nach zentralen Mittelfeldspielern gesucht. Gelson Fernandes und Jonathan De Guzman waren verletzt, Marc Stendera und Slobodan Medojevic noch nicht fit, Makoto Hasebe hatte mal wieder Knie. In Hannover (2:1) liefen deshalb die beiden von Geburt an eher offensiv veranlagten Kevin-Prince Boateng und Mijat Gacinovic als Doppelsechs auf – und machten ihre Sache gut.

Sieben Spieler drängen in die Startelf

So gut, dass Eintracht-Trainer Niko Kovac das neue Maschinenraum-Traumpaar auch beim Spektakel gegen Borussia Dortmund und beim Rhein-Main-Duell in Mainz (in leicht verändertem System) im zentralen Mittelfeld aufbot. Vor dem Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr) gegen Werder Bremen kündigen sich deshalb ein paar Härtefall-Entscheidungen an.

Fernandes hat seinen Muskelfaserriss auskuriert, De Guzman nach Kurzeinsatz in Mainz seinen Rückstand aufgeholt. Stendera ist sowieso eine Option, Medojevic ebenfalls wieder zurück. Und da am Mittwoch auch noch Hasebe und der kurzzeitig wegen Adduktoren-Beschwerden unpässliche Boateng wieder voll im Mannschaftstraining mitmischten, bewerben sich gleich sieben Spieler mit ähnlichen Kompetenzen um einen Platz in der Startelf.

Ein Trio scheint gesetzt

"Die Mannschaft ist ziemlich komplett", fasste De Guzman das ungewohnt leere Frankfurter Lazarett am Montag zusammen. Bis auf die Dauerverletzten Marco Fabián, Timothy Chandler, Omar Mascarell und Alex Meier sind alle Spieler fit. Eine Luxussituation, die nun zum Problem wird. Denn einige der Genannten werden das Flutlichtspiel gegen den Tabellenletzten aus Bremen nur von der Bank verfolgen können. Coach Kovac muss erst die richtige Mischung und dann die richtigen Worte finden.

Klar ist: Hasebe, in jüngeren Jahren ein Vorzeigekämpfer in der Mitte des Platzes, wird wohl eher wieder in die Abwehrkette rücken und dort Simon Falette oder Carlos Salcedo verdrängen. Sollte der Japaner im Vollbesitz seiner Kräfte sein, darf er den modernen Libero mimen und sich die Plackerei im Mittelfeld sparen. Übernehmen wird diese für ihn definitiv wieder Boateng, der auf der Sechs seine neue Heimat gefunden hat. Gesetzt scheint zudem Gacinovic, der trotz schwächerer Leistung auf leicht vorgezogener Position in Mainz alleine aufgrund seiner Schnelligkeit nicht zu ersetzen ist.

Bremen hofft auf Kohfeldt-Effekt

Bliebe noch eine offene Planstelle – und vier Bewerber. Für Fernandes spricht seine Zweikampfstärke, für Stendera sein feines Füßchen, für De Guzman seine Erfahrung und für Medojevic der Überraschungseffekt. Vier Möglichkeiten, vier Lösungen – und letztlich drei enttäuschte Spieler.

Kovac muss sich etwas einfallen lassen und mit Blick auf den Gegner, der zwar noch kein Spiel gewonnen, dafür aber mit Florian Kohfeldt einen neuen Mann an der Seitenlinie hat und dementsprechend unberechenbar ist, die richtige Entscheidung treffen. Anfang Oktober, als noch Personalnot bestand, ist ihm das ja schon einmal bestens gelungen.

Sendung: hr-iNFO, 1.11.2017, 18.05 Uhr