An seine Zeit beim kommenden Frankfurter Gegner VfL Wolfsburg hat Makoto Hasebe viele gute Erinnerungen - und eine besonders schmerzhafte. Den Tritt seines neuen Mitspielers Boateng hat er aber längst verziehen.

Am Dienstag und Mittwoch ließ Makoto Hasebe das Mannschaftstraining sausen. Stattdessen ging es aufs Fahrrad für den 33 Jahre alten Abwehrchef der Eintracht, der seit seiner Knie-OP im März immer wieder ein wenig kürzer treten muss. In einer Presserunde gab der Japaner aber Entwarnung. Das sei "nichts Schlimmes", bereits am Donnerstag und vor allem am Samstag gegen den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr) will Hasebe wieder voll mitmischen.

Fünfeinhalb Jahre trug Hasebe das Wolfsburger Trikot, ehe es ihn über den Umweg Nürnberg im Jahr 2014 nach Frankfurt verschlug. "Das ist ein ganz besonderer Verein für mich", sagte Hasebe. "Ich freue mich, dass ich wieder gegen meine Ex-Kollegen spielen kann." Wobei das nur eingeschränkt gilt: Diego Benaglio und Marcel Schäfer, mit denen er bis zuletzt regelmäßig Kontakt pflegte, verdienen ihr Geld nun im Ausland, und mit Christian Träsch spielt eine weitere Bezugsperson keine Rolle mehr bei den Niedersachsen.

Hasebe nimmt "Rüpel" Boateng in Schutz

Eine der prägnantesten Erinnerungen des deutschen Fußball-Gedächtnisses an Hasebes Wolfsburger Tage ist eine schmerzhafte: Im Jahr 2009 bekam der Japaner vom damaligen Dortmunder Kevin-Prince Boateng einen fiesen - wenn auch unabsichtlichen - Tritt an den Kopf. Hasebe musste mit elf Stichen genäht werden, Boateng, dem das Bad-Boy-Image hartnäckig anhaftete, wurde für vier Spiele gesperrt.

Hasebe kann über den "Serien-Treter" (Bild-Zeitung 2009) Boateng allerdings keine schlechten Worte verlieren. Unmittelbar nach dem Abpfiff sei der Dortmunder damals in die gegnerische Kabine gekommen, um sich bei ihm zu entschuldigen. Damit sei die Sache auch schon erledigt gewesen.

Der damalige Wolfsburger Hasebe wird im Jahr 2009 nach einem Tritt seines Gegenspielers Kevin-Prince Boateng verarztet. Bild © picture-alliance/dpa

Führungsspieler Hasebe begrüßt Führungsspieler Boateng

Nun spielen die ehemaligen Konkurrenten Seite an Seite. Für Hasebe nicht nur aus gesundheitlicher Sicht ein Glücksfall: Boateng sei ein guter Typ und ein großer Spieler, betonte der Japaner. Sorge, dass das Alphatier Boateng das Teamgefüge in Gefahr bringen könnte, hat Hasebe keinesfalls. Es könne der Eintracht definitiv nicht schaden, einen weiteren Führungsspieler in den eigenen Reihen zu haben: "Er wird der Mannschaft weiterhelfen."