Beim Unentschieden der Eintracht gegen Freiburg war Omar Mascarell der große Gewinner. Der Spanier benötigte nach neun Monaten Pause keine Anlaufzeit und glänzte sowohl als Abräumer wie auch mit feinem Füßchen.

Omar Mascarell war in der Nachbetrachtung des Spiels gegen Freiburg hin- und hergerissen. So richtig freuen wollte sich der Spanier nicht, schließlich war das 1:1 (1:0) gegen die Breisgauer unter dem Motto 'zwei Punkte liegengelassen' zu verbuchen. "Es wäre schöner gewesen, mit einem Sieg zurückzukehren", sagte Mascarell, der sich trotz neunmonatiger Verletzungspause 90 Minuten auf schwerem Geläuf durchgebissen hatte. Und, das ist das Wichtigste aus Sicht der Eintracht, schmerzfrei geblieben war.

Gerade mit Blick auf die ewig lange Zwangspause lieferte Mascarell eine bemerkenswerte Leistung ab. Als defensiver Part im Zentrum des Frankfurter Mittelfelds präsentierte der Rückkehrer sich gewohnt lauf- und zweikampfstark: Mascarell spulte rund 12 Kilometer ab und gewann ordentliche neun Zweikämpfe. "Er war griffig", meinte Sportvorstand Fredi Bobic anerkennend. "Hut ab, das war ein starkes Comeback von ihm."

Spielmacher aus der Tiefe

Allein aufgrund seiner defensiven Qualitäten eine Bereicherung, wusste Mascarell gegen Freiburg aber vor allem mit der feinen Klinge zu überzeugen. Wie er die erste Großchance des Spiels für Sébastien Haller mit einem präzisen Pass in den Lauf des Franzosen vorbereitete: zum Zungeschnalzen. Wie er Torvorbereiter Timothy Chandler vor der Frankfurter Führung mit einem Chip über die Abwehr der Gäste ins Spiel brachte: tödlich präzise.

"Omar hat eine Ballruhe an den Tag gelegt. Er hat in der zweiten Halbzeit körperlich schon ein bisschen abgebaut, aber er hat es trotzdem gut gemacht", sagte Niko Kovac. Beim Sprechen über seinen Quarterback aus der Real-Madrid-Schmiede vergaß der Frankfurter Trainer kurzzeitig sogar den Ärger über das Ergebnis: "Man sieht, mit welcher Leichtigkeit und welcher Qualität er gewisse Spielsituationen auflöst. Allein der Pass auf Timmy - so stelle ich mir das vor", schwärmte Kovac.