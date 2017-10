Danny da Costa will sich bei der Eintracht durchkämpfen.

Danny da Costa will sich bei der Eintracht durchkämpfen. Bild © Rhode/Storch

Danny da Costa steht bei der Frankfurter Eintracht nach wochenlanger Verletzung vor dem Comeback. Der Abwehrspieler, der auf eine bewegte Vergangenheit zurückblickt, könnte gleich gebraucht werden.

Trotz seiner erst 24 Jahre und gerade mal 31 Bundesliga-Spiele hat Danny da Costa schon mehr erlebt als mancher Fußballer in seiner kompletten Profi-Laufbahn. Über rassistische Anfeindungen auf dem Platz und eine Verletzung, die eine Fortsetzung seiner Karriere am seidenen Faden hängen ließ, war für den in Neuss geborenen Abwehrspieler mit afrikanischen Wurzeln schon alles dabei.

Comeback gegen Hoffenheim angepeilt

Kein Wunder also, dass sich der frühere DFB-Junioren-Nationalspieler von seiner aktuellen Zwangspause nicht weiter aus der Ruhe bringen lässt. Mitte September hatte sich da Costa im Training der Frankfurter Eintracht einen Sehnenanriss im Oberschenkel zugezogen und fällt seither aus. "Wenn alles gut läuft, möchte ich nächste Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen", sagt der Sommer-Neuzugang im hr-heimspiel! zu seinen Comeback-Plänen.

Dass mit Timothy Chandler gerade jetzt sein ärgster Rivale auf der Rechtsverteidiger-Position ebenso verletzt passen muss, ist für da Costa kein Grund, um mit dem Schicksal zu hadern: "Klar wäre das eine Chance gewesen, aber da setze ich mich selbst nicht unter Druck." Nach der anstehenden Länderspielpause will er im Auswärtsspiel in Hoffenheim möglichst wieder auf dem Platz mithelfen.

Elton wider Willen

Danny da Costa ist ein lockerer Typ. Seine Kumpels verpassten ihm in Anlehnung an den einstigen Darmstädter Aufstiegshelden Elton da Costa aus einem Spaß heraus kurzerhand den Spitznamen Elton. "Das ist seitdem blöderweise hängen geblieben", schmunzelt er.

Doch der Abiturient eines Leverkusener Sport-Gymnasiums ist auch jemand für die nachdenklichen Töne. Als er im August 2013 in einem Zweitliga-Spiel mit dem FC Ingolstadt bei 1860 München rassistisch beleidigt wurde, ging er zum Schiedsrichter, der daraufhin eine Stadiondurchsage veranlasste. Heute sagt da Costa: "Man wird nicht als Rassist geboren. Man kann schon über die Erziehung sehr viel regeln und in den Köpfen verankern, dass es eine Generation gibt, in der das kein Thema mehr sein wird."

Zweifel an Karriere

Der Abwehrspieler schaut nicht nur wegen solcher Vorkommnisse etwas weiter über den Tellerrand hinaus. Auch eine böse Verletzung, ein offener Schienbeinbruch, hatte ihm im Oktober 2014 die Schnelllebigkeit des Geschäfts vor Augen geführt. Ärzte meldeten akute Zweifel an einer Rückkehr ins Profigeschäft an. "Nach der OP konnte ich meinen Fuß nicht mehr bewegen", erinnert sich der 24-Jährige. Doch er kämpfte sich auch dank der Unterstützung seiner Familie und Freunde zurück.

Jetzt steht da Costa bei der Eintracht, zu der er im Sommer von seinem Heimatverein Bayer Leverkusen gewechselt war, vor der nächsten Herausforderung. Rückkehr aufs Feld und perspektivisch ein Platz in der ersten Elf, lauten die Vorsätze. Bei der Frage nach den sportlichen Zielen bleibt der Abwehrspieler ganz seinem Naturell entsprechend lieber realistisch: "Wir dürfen nach dem Goldenen Oktober nicht denken, dass wir die ganz großen Ziele schon angreifen können." Da Costa weiß, wie schnell es auch in die andere Richtung gehen kann.