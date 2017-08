Kein ausverkauftes Haus, dafür aber ein proppevoller Kader: Eintracht-Trainer Niko Kovac hat vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg die Qual der Wahl. Auf der Pressekonferenz ließ er sich bereits in die Karten schauen.

Von der Niederlage des VfL Wolfsburg zum Saisonauftakt will sich Niko Kovac nicht blenden lassen. "Nach dem ersten Spieltag weiß doch niemand so recht, wo er steht. Ich bin überzeugt, dass sie hier ein anderes Gesicht zeigen werden als gegen Dortmund", sagte der Trainer von Eintracht Frankfurt vor der Heimpartie am Samstag (15.30 Uhr, ab 17.15 Uhr im hr-heimspiel!) gegen die Niedersachsen. "Das müssen wir begreifen und ihnen den Schneid abkaufen."

Gelingt dies, haben die Hessen gute Chancen, den ersten Saisonsieg einzufahren. Die Mannschaft sei heiß, teilte Kovac mit. "Die Jungs werden alles geben, um den Fans die drei Punkte zu bescheren. Wir spielen zu Hause und wollen gewinnen. Wir sind körperlich, technisch und taktisch gut aufgestellt", erklärte der 45-Jährige am Freitag.

Salcedo fit, aber nicht im Kader

Personell hat er, abgesehen von den Langzeitverletzten, die Qual der Wahl. 23 Feldspieler absolvierten das Abschlusstraining am Freitag, nur 16 davon durften abends mit ins Hotel. "Wer es in den Kader schafft, hängt von vielen Dingen ab. Von den Trainingsleistungen, aber auch von taktischen Aspekten", sagte er. Für die Anderen hieße es jetzt, weiter zu arbeiten und sich neu zu empfehlen.

Mit ins Hotel fuhren auch die unter der Woche leicht angeschlagenen Makoto Hasebe und Simon Falette. "Wenn über Nacht nichts Gravierendes passiert, stehen sie in der ersten Elf", sagte Kovac. Neuzugang Carlos Salcedo trainiert nach seinem Schlüsselbeinbruch zwar schon wieder mit der Mannschaft, muss sich aber noch in Geduld üben. "Er hat ja bis jetzt noch keine Minute für uns gespielt. Wir geben ihm die Zeit. Er soll in der Länderspielpause trainieren und kann dann hoffentlich im Freundschaftsspiel einsteigen", sagte Kovac.

Bild © hessenschau.de

Boateng in den Startlöchern

Sein Startelfdebüt könnte Kevin-Prince Boateng feiern. Der Ex-Schalker hat die erste komplette Trainingswoche mit seinen neuen Kollegen hinter sich und zauberte Kovac ein Lächeln ins Gesicht. Der berichtete von einer tollen Atmosphäre im Team. "Ich mag solche Typen, die immer gewinnen wollen. So jemanden braucht man. Er macht das gut, er ist wie er ist", sagte Kovac.

Weitere Informationen Noch Platz in der Arena Bis Freitag wurden wegen der Zurückhaltung der Wolfsburger Fans lediglich 45.000 Eintrittskarten für die Begegnung verkauft. Niko Kovac hofft, dass noch einige Kurzentschlossene nachziehen: "Zuhause ist es am Schönsten. Wir wollen den Fans ein gutes Spiel bieten." Ende der weiteren Informationen

Der physisch starke Boateng könnte den eher schmächtigen Daichi Kamada ersetzen und mithelfen, den Fehlstart der Wolfsburger perfekt zu machen. Was den Druck beim VfL schnell wieder ansteigen lassen würde. "Darauf können wir keine Rücksicht nehmen. Wir wollen gewinnen", erklärte Kovac.

Bloß kein Abstiegskampf

Nach dem ordentlichen Auftritt in Freiburg erwartet der gebürtige Berliner eine stetige Steigerung und Entwicklung seines Teams und jedes einzelnen Spielers während der gesamten Saison. "Wir wollen uns natürlich so schnell wie möglich in der Mitte platzieren und aus dem Abstiegskampf raushalten. Wir wollen aber auch besser werden. Wenn das gelingt bin ich überzeugt, dass wir in der Bundesliga eine gute Saison spielen werden", erklärte der frühere Profi.

Sendung: hr-fernsehen, 25.8.2017, 17.15 Uhr