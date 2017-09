Volles Haus, zwei Traditionsteams und ein Negativ-Vereinsrekord am Horizont: Für Eintracht Frankfurt steht im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart einiges auf dem Spiel. Trainer Kovac erwartet, dass die Gäste mit dem Betonmischer anreisen.

Wenn die Eintracht am Samstag den VfB Stuttgart empfängt, könnte es in Frankfurt mal wieder heißen: 51.500 Zuschauer – ausverkauft. Die Gäste haben ihr gesamtes Ticketkontingent abgerufen und reisen mit rund 5.000 Fans an, wie die Gastgeber auf der Pressekonferenz zum Traditionsduell bekanntgaben. "Wir haben das Ziel, vor unserem Publikum zu gewinnen", formulierte Trainer Niko Kovac die offensichtliche Ausrichtung. Sollten die Hessen verlieren, wäre das ein Vereins-Negativrekord: Noch nie setzte es drei Heimniederlagen zum Auftakt.

Weitere Informationen Alles rund ums Spiel erfahren Sie am Samstag ab 15 Uhr im hr1-heimspiel!, ab 15.30 bei hr-iNFO Die Bundesliga und ab 17.15 Uhr im heimspiel! des hr-fernsehens. Ende der weiteren Informationen

Ein mitreißendes Offensivspektakel erwartet Trainer Niko Kovac im Duell mit dem Aufsteiger aus Stuttgart nicht. Im Gegenteil: Fans und Spieler müssten sich auf ein Geduldsspiel einstellen. "Es wird wieder sehr schwierig, den Beton zu brechen", sagte Kovac. "Aber wir müssen jetzt nicht urplötzlich fünf Stürmer aufbieten. Wir werden nicht anfangen, Hurra-Fußball zu spielen."

Abfuhr an die Kritiker

Von Spektakeln waren die Frankfurter Heimspiele in dieser Saison weit entfernt. Nach den beiden Niederlagen gegen den VfL Wolfsburg (0:1) und den FC Augsburg (1:2) sollte die Eintracht gegen den VfB gewinnen. Sonst kippt die Stimmung. Das spürt man in der großen Eintracht-Familie", wie Bundesliga-Rekordspieler Karl-Heinz Körbel in seiner Kolumne für die Frankfurter Neue Presse (Samstag) schreibt. Mit Thomas Berthold kritisierte ein weiterer ehemaliger Eintracht-Profi unter der Woche den "Fußball zum Abgewöhnen".

Gegen solche Angriffe wehrte sich Kovac am Freitag vehement. "Wir sind der Meinung, dass wir noch Potenzial nach oben haben. Aber es ist sicherlich nicht so schlecht, wie es von vielen gemacht wird", sagte der Frankfurter Trainer. "Ich kann diese Hektik, diese Panik, die Unzufriedenheit nicht nachvollziehen. Und dabei rede ich nicht nur über die Eintracht, sondern über ein gesellschaftliches Problem. Wir müssen uns alle fragen, ob die Ansprüche nicht zu hoch sind."

"Das ist die Charakteristik der Bundesliga"

Dass sich seine Mannschaft auswärts leichter tut als zu Hause, dass die beiden bisherigen Heimspiele gegen Wolfsburg und Augsburg so enttäuschend verliefen und sogar dass sich die deutschen Vereine im Europapokal so schwer tun: Das alles hängt nach Meinung von Kovac mit der großen Leistungsdichte innerhalb der Bundesliga zusammen.

"Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Bundesliga in der Breite jemals so ausgeglichen war wie in diesem Jahr", sagte er. "Das ist im Moment die Charakteristik der deutschen Bundesliga: Viele Vereine sind erst einmal darauf bedacht, hinten gut zu stehen und wenig zuzulassen." Deshalb müsse man in dieser Liga "jede Woche 90 Minuten lang 120 Kilometer abreißen. Es geht jedes Mal ums Überleben."

Fragezeichen hinter Hasebe

Sorgen bereitet Kovac vor der Begegnung gegen den VfB die Defensive. Gelson Fernandes fällt mit einer Oberschenkelverletzung aus. Auch Makoto Hasebe verpasste am Freitag das Abschlusstraining, Der Japaner war fest für den frei gewordenen Platz im defensiven Mittelfeld eingeplant. Sollte Hasebe ebenfalls fehlen, könnten nach Kovacs Aussage auch Marc Stendera und Slobodan Medojevic zu Optionen für die Startelf werden.