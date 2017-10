Herbstzeit, Grippezeit, Impfungszeit: Bei Eintracht Frankfurt soll aber nicht irgendeinem Virus vorgebeugt werden, sondern weiteren Abwehrfehlern. Von der Defensivleistung seines Teams im Stuttgart-Spiel ist Niko Kovac alles andere als angetan.

Im Inneren der Frankfurter Fußball-Arena lagen am frühen Samstagabend Freude und Klartext nah beieinander. In der sogenannten Mixed Zone, dort, wo nach einem Bundesliga-Spiel Profis und Verantwortliche auf Journalisten-Fragen antworten, vermischte sich nach dem 2:1 der Eintracht gegen den VfB Stuttgart die Euphorie über Sébastien Hallers späten Siegtreffer mit überaus kritischen Tönen von Niko Kovac zur Defensivleistung seiner Mannschaft.

Die Erleichterung des Stürmers ("Mein erstes Tor aus dem Spiel heraus, darauf habe ich gewartet") war noch spürbar, da legte sein Trainer auf der Pressekonferenz den Finger auch schon in die Wunde. "In der zweiten Halbzeit haben wir das gezeigt, was mir nicht gefällt: Wir waren urplötzlich zu passiv, sind nur hin und her gelaufen", ärgerte sich Kovac über das Auftreten seines Teams nach der Halbzeitpause. In der Tat: Zwischen der 46. und der 65. Spielminute hatte die Eintracht ihre schwächste, der VfB dafür seine stärkste Phase. Die Konsequenz: Stuttgarts Simon Terodde glich nach Ante Rebics Führungstreffer (42.) zum 1:1 aus (61.).

Willkommensgeschenk für Terodde

Es waren zwei Szenen, die Kovac ganz besonders aufgebracht haben – und die Entstehung des Gegentreffers gehört dazu. Bei einem Eckball der Gäste machten die Frankfurter dem Sekunden vorher eingewechselten Terodde ein Willkommensgeschenk, indem sie ihn mitten im Strafraum ungedeckt und ungehindert einköpfen ließen. Die Schwaben hätten "genau die Lücke gefunden, die wir in der Besprechung gezeigt haben", kritisierte Kovac. "Wir haben es nicht geschafft, dort zu verteidigen."

Die zweite Szene, die den Trainer noch viel mehr erzürnte, ereignete sich nur drei Minuten später: In der Vorwärtsbewegung verliert die Eintracht den Ball, lädt Stuttgart zu einem Konter ein. Simon Falette hat als letzter Mann plötzlich keine andere Wahl, als den enteilenden Terodde "aus dem Gleichgewicht zu bringen", wie der Franzose die Geschehnisse selbst beschrieb. "Das ärgert mich", holte Kovac aus – und meinte damit nicht die Rote Karte gegen Falette, sondern die Tatsache, dass sein Team von jetzt auf gleich in eine Unterzahlsituation geraten war: Binnen Sekunden wurden drei Stuttgarter von nur noch einem Frankfurter verfolgt.

Plötzlich fehlt die Überzahl

"Wir haben es immer wieder gesagt: Wenn wir angreifen, muss die Rest-Verteidigung stimmen. Das heißt: Wir müssen immer plus eins als der Gegner haben", beschrieb der Trainer seine Vorstellung von einer stabilen Überzahl. "Das haben wir in dem Fall nicht gehabt und da muss man sich klar die Frage stellen: Wo ist die Verantwortung, wo ist die Weitsicht? Ich kann nur angreifen, wenn ich auch in der Verteidigung gut aufgestellt bin."

Doch damit nicht genug. Kovac bemängelte nicht nur den fehlenden Spürsinn für die Defensive im eigenen Angriff, sondern auch das Verhalten im Abwehrfall. "Wenn ich den Ball nicht habe, muss ich trotzdem aktiv sein", so der 45-Jährige. "Wenn ich passiv bin – so wie wir es in Leipzig in den ersten 30 Minuten waren – dann ist klar: Du musst dem Gegner die Zeit nehmen, ihn unter Druck setzen."

Der Plan für die Länderspielpause steht

Das könne nicht ein Spieler alleine, sondern müsse im Verbund gelöst werden. "Und das haben wir nicht gut gemacht", schloss Kovac seine Kritik. "Deswegen werden wir es der Mannschaft in den nächsten Tagen und Wochen einimpfen müssen." Die To-Do-Liste für die Länderspielpause ist also ordentlich gefüllt.