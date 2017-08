Die Zukunft von Lukas Hradecky ist geklärt. Zumindest bis zum Ende der Saison. So lange wird der finnische Keeper auf jeden Fall bei Eintracht Frankfurt zwischen den Pfosten stehen. Eine Vertragsverlängerung ist hingegen vorerst vom Tisch.

Torwart Lukas Hradecky hat ein Vertragsangebot von Eintracht Frankfurt im letzten Moment doch noch abgelehnt, soll in der neuen Saison aber trotzdem weiter für den Fußball-Bundesligisten spielen. Das gaben Sportvorstand Fredi Bobic und Sportdirektor Bruno Hübner am Donnerstag bekannt.

Monatelanger Vertragspoker

"Das war für unsere Verhältnisse ein Top-Angebot. Wir werden das Angebot jetzt zurückziehen. Und wir können ausschließen, dass wir ihn vor dem Ende der Wechselfrist am 31. August noch abgeben werden", sagte Bobic. "Lukas hat noch ein Jahr Vertrag bei uns. Er hat uns auch gesagt, dass er weiter alles für die Eintracht geben wird."

Der Vertragspoker zwischen der Eintracht und dem finnischen Nationalkeeper dauert bereits Monate. Hradeckys Kontrakt in Frankfurt läuft 2018 aus, der 27-Jährige möchte in Zukunft deutlich mehr Geld verdienen als bisher. Der Verein könnte nur noch in diesem Jahr eine Ablösesumme für Hradecky erhalten. Im kommenden Sommer könnte er ablösefrei gehen, das war der Eintracht zuletzt mit Stürmer Haris Seferovic so passiert.

Sendung: hr1, 17.08.2017, 14.45 Uhr