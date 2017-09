So kann man die Länderspielpause sinnvoll nutzen: Die Eintracht hat beim Test-Kick gegen eine Auswahl in Marburg nicht nur ihren Torhunger gestillt. Bei dem Schaulaufen durften sich auch Spieler aus der zweiten Reihe, ein Rückkehrer und ein gänzlich Neuer präsentieren.

Dass es eine einseitige Angelegenheit werden würde, war allen Beteiligten und Zuschauern schon im Vorfeld klar. Deshalb stand das nackte Ergebnis am Freitag beim Freundschaftsspiel zwischen einer Auswahl von Spielern des SV Bauerbach (Gruppenliga) und der SG Treis/Allendorf (Kreisoberliga) gegen Eintracht Frankfurt im Hintergrund. Am Ende setzte sich der Bundesligist standesgemäß mit 13:0 (3:0) gegen die Siebt- und Achtligisten durch.

Im Marburger Georg-Gaßmann-Stadion zählten am Freitagabend andere Dinge: Zum Einen, dass 3.400 Zuschauer und bestes Wetter für eine tolle Kulisse sorgten, zum Anderen, dass sich keiner verletzte. Trainer Niko Kovac konnte die Spielzeit zudem zum Experimentieren nutzen. In Abwesenheit von zehn Nationalspielern kam so erstmals Neuzugang Carlos Salcedo zum Einsatz im Frankfurter Trikot. Der Mexikaner hatte nach einer Schulter-OP bislang lediglich trainieren können und spielte nun in der Abwehrkette durch.

Rebic feiert Rückkehr mit Doppelpack

Gefordert wurden Salcedo und Co. in der Defensive freilich kaum. So lag es an der Auswahl aus Neuzugängen, Rekonvaleszenten und Spielern aus der zweiten Reihe, sich mit gelungenen Offensivaktionen für weitere Spielzeit zu empfehlen. Besonders gelang das Max Besuschkow, der sich ebenso wie der eingewechselte Stürmer Sébastien Haller drei Mal in die Torschützenliste eintrug.

Einen Tag nach seiner Rückkehr aus Florenz durfte auch Ante Rebic 30 Minuten mitspielen. Die nutzte der Kroate zu einem Doppelpack. Überhaupt konnten die Hessen nach zwei Nullnummern in der Bundesliga endlich ihren Torhunger stillen. Unter die acht verschiedenen Torschützen mischte sich auch Kevin-Prince Boateng. Der Publikumsliebling geriet erst nach dem Spiel wirklich in Bedrängnis: beim Erfüllen der Autogramm- und Selfie-Wünsche der jüngsten Fans in Marburg.

Weitere Informationen So spielte die Eintracht: Zimmermann – Abraham (46. Wolf), Salcedo, Falette (46. Ordonez) – da Costa, Besuschkow, Stendera, Chandler (46. Willems) – Kamada (60. Medojevic), Boateng (60. Rebic) – Hrgota (60. Haller)



Tore: 1:0 Boateng (17.), 2:0 Besuschkow (20.), 3:0 Besuschkow (27.), 4:0 Hrgota (46.), 5:0 Kamada (50.), 6:0 Besuschkow (54.), 7:0 Stendera (63.), 8:0 Haller (65.), 9:0 Haller (70.), 10:0 Rebic (77.), 11:0 Rebic (81.), 12:0 da Costa (87.), 13:0 Haller (89.) Ende der weiteren Informationen

