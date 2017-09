Lange zögerlich und am Ende ohne Glück: Der Auftritt der Eintracht in Leipzig liefert genug Gesprächsstoff. Eine Szene erregt besonders die Gemüter: Das nicht gegebene Ausgleichstor der Hessen hätte wohl zählen müssen - den "Beweis" liefert ein Handy-Video.

Vielleicht hätte den Eintracht-Kickern vor dem unmittelbaren Gang auf den Leipziger Rasen ein kräftiger Schluck aus der Dose des beim sächsischen Widersacher omnipräsenten Brauseherstellers gut getan. Doch prickelnd und beflügelnd war der Auftritt des hessischen Bundesligisten bei der dennoch und letztlich unglücklich zustande gekommenen 1:2-Niederlage im Duell mit Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig lange Zeit nicht.

Speziell im ersten Durchgang kamen die Frankfurter gar nicht in die Gänge. Statt mutig nach vorne zu spielen, igelten sich die Hessen hinten ein. Trainer Niko Kovac verteidigte im Nachhinein die zunächst defensive Taktik seiner Mannschaft. "Die Herangehensweise war nicht falsch. Man muss versuchen, das Spiel bis zur 90. Minute offen zu halten, um ein Unentschieden möglich zu machen", konstatierte der Fußballlehrer.

Leipzigs Keeper-Wade verhindert das 2:2

Tatsächlich hätten die Frankfurter, die nach dem 1:0-Sieg in Köln unter der Woche selbstbewusst nach Sachsen gereist waren, durchaus etwas mitnehmen können. Doch der Kopfball von Simon Falette kurz vor dem Abpfiff landete nur am Pfosten, der Abpraller kullerte von der Wade des Leipziger Schlussmannes Peter Gulacsi ins Seitenaus.

Es war nicht die einzige Situation, bei der die Eintracht das Glück nicht gepachtet hatte. In der 65. Minute wurde nämlich den Hessen der vermeintliche Ausgleichstreffer durch den einköpfenden Luka Jovic aberkannt. Den vorausgegangenen Eckball, von Jonathan de Guzman getreten, hatte Linienrichter Robert Schröder im Aus gesehen.

"Linienrichter muss nach Hollywood"

Eine Fehlentscheidung, wie ein am Sonntag im Internet aufgetauchtes Handy-Video aus dem Stadion zeigt. Aufgenommen hatte die Szene ein Eintracht-Fan auf Höhe der Torauslinie sitzend. Auf der Sequenz geht deutlich hervor, dass der Ball in der Luft nicht die Linie überquerte. Schon direkt nach der Begegnung hatte sich Rechtsverteidiger Timothy Chandler in Rage geredet: "Wenn der Linienrichter das so sieht, ist er ein Superheld. Dann hat er Superkräfte und muss nach Hollywood."

So aber erlebte die Eintracht ihren persönlichen 90-Minuten-Streifen ohne Happy End. Dass die Hessen erstmals nun auch in der Fremde bezwungen wurden, hatte sich der Pokalfinalist der vergangenen Saison mit der destruktiven Spielweise in den ersten 45 Minuten selbst zuzuschreiben. "Wir waren zunächst etwas zu ängstlich", räumte Ante Rebic ein.

Gegen Stuttgart muss ein Sieg her

Rebic war in der zweiten Halbzeit wie Jovic ins Spiel in die Partie gekommen. Beide brachten Schwung in das Frankfurter Offensivspiel, das im ersten Durchgang praktisch nicht stattgefunden hatte. Die Unterlegenheit drückte sich freilich auch in Zahlen aus: Die Leipziger hatten bis zum Pausenpfiff über 75 Prozent Ballbesitz und profitierten dabei auch von einer bis dato desaströsen Frankfurter Fehlpassquote.

Weitere Informationen Muskelfaserriss bei Fernandes Mittelfeldmann Gelson Fernandes zog sich bei der Niederlage in Leipzig einen Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel zu. Nach Mitteilung der Eintracht vom Sonntagabend fällt der Schweizer mehrere Spiele aus. Der 31-Jährige war am Samstag schon nach 27 Minuten ausgewechselt worden. Ende der weiteren Informationen

Ein überflüssiger Rückpass des kurz zuvor eingewechselten Kevin-Prince Boateng auf Torwart Lukas Hradecky hatte auch den ersten Gegentreffer eingeleitet. Jean-Kevin Augustin (28.) staubte nach einem Schuss von Timo Werner ab, der später selbst auf 2:0 (68.) erhöhte. Am Ende war der Anschlusstreffer von Rebic (77.) zu wenig und die dritte Saisonschlappe der Frankfurter besiegelt.

Mit sieben Punkten aus sechs Spielen verbleibt die Kovac-Elf im Mittelfeld der Tabelle. Um beruhigt in die Länderspiel-Pause gehen zu können, sollte nach zwei Heimpleiten am kommenden Samstag gegen Aufsteiger VfB Stuttgart endlich ein Dreier im Stadtwald herausspringen. Dabei muss die Eintracht wieder eine mutigere Spielweise wählen. Mit einem ähnlich zögerlichen Auftritt, wie lange in Leipzig dargeboten, dürften die Hessen gegen die Schwaben wohl keinen Blumentopf gewinnen.

