Drei Siege in den vergangenen drei Heimspielen gegen Dortmund, zudem plagt die Borussia eine Schwächephase – ist das die große Chance für Eintracht Frankfurt? Trainer Niko Kovac sieht das nicht so.

Auf dieses Spiel freut man sich bei Eintracht Frankfurt schon seit Tagen. Am Samstag (15.30 Uhr) kommt der Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund in die Arena im Stadtwald. Allerdings strahlt der BVB im Moment nicht gerade die Souveränität eines Spitzenreiters aus, sondern eher die Nervosität eines Krisenclubs. Ein 2:3 gegen Leipzig, ein 1:1 auf Zypern: Geht da nicht auch für die Eintracht etwas?

Bild © hessenschau.de

Niko Kovac ist eine solche Denkweise suspekt. Der Trainer betonte am Freitag stattdessen: "Eines ist doch klar: Der BVB hat eine richtig, richtig gute Mannschaft", sagte er. "Eine Mannschaft, die sich nach Bayern München zur Nummer zwei in Deutschland entwickelt hat. Eine Mannschaft, die vor den beiden Spielen gegen Leipzig und Nikosia schon deutscher Meister war. Da war doch nur noch die Frage, mit wie vielen Punkten Vorsprung sie das schaffen. Und jetzt soll nach Leipzig und Nikosia urplötzlich alles schlecht sein? Das ist doch viel zu einfach."

Eintracht kann oben mitschwimmen

Die Kritik an den jüngsten Auftritten des BVB erinnert Kovac an den Umgang mit dem eigenen Team. Der Eintracht wurde noch vor drei Wochen ihre spielerische Armut vorgehalten. Zwei Siege später steht sie auf einmal auf Rang sieben und könnte sich ähnlich wie in der Hinrunde der vergangenen Saison in der oberen Tabellenhälfte festsetzen.

"Ich habe vor drei Wochen gesagt: Es ist nichts passiert. Und jetzt sage ich auch: Es ist nichts passiert. Mit zwei, drei Siegen kann man sich freischwimmen. Mit zwei, drei Niederlagen kann man wieder tief hineingeraten in den Sumpf", meinte Kovac. "Wir müssen zusehen, dass wir so viele Punkte wie möglich zwischen uns und den Tabellenkeller bekommen. Alles andere ist unwichtig."

Gute Erinnerungen an die jüngsten Duelle

Die Hoffnungen auf eine Überraschung gegen den Tabellenführer haben aber nicht nur etwas mit der aktuellen Schwächephase der Dortmunder zu tun. Vielmehr hat die Eintracht in der jüngeren Vergangenheit immer gut gegen Aubameyang und Co. ausgesehen.

In der Bundesliga wurden die vergangenen drei Heimspiele gegen den BVB allesamt gewonnen. Im Mai 2016 verließ die Eintracht am vorletzten Spieltag durch einen 1:0-Sieg gegen Dortmund einen direkten Abstiegsplatz. Im November 2016 verlor die Borussia dann erneut mit 1:2 in Frankfurt und brachte ihren damaligen Trainer Thomas Tuchel dadurch völlig in Rage ("Unsere Leistung war ein einziges Defizit"). Das DFB-Pokalfinale in diesem Jahr ging zwar mit 2:1 an den BVB. "Aber wir waren lange Zeit ebenbürtig. Gegen uns ist es nicht einfach, zu spielen", sagte Kovac.

Personelle Entspannung

Personell hat sich die Lage bei der Eintracht etwas entspannt. Bis auf die Langzeitausfälle Alexander Meier, Omar Mascarell oder Marco Fabian sind alle Spieler wieder fit. "Wir hatten 24 gesunde Feldspieler im Abschlusstraining", sagte Kovac und zählte zuletzt angeschlagene Kräfte wie Timothy Chandler, Slobodan Medojevic oder Jonathan de Guzman dazu. "Wir können also aus dem Vollen schöpfen."

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am Samstag, 21.10.2017, 17.15 Uhr