Das ist in dieser Saison noch keinem anderen Bundesligisten gelungen: Eintracht Frankfurt hat nach einer starken Leistung drei Punkte aus Hannover entführt. Die Hessen belohnten sich für einen aggressiven, couragierten Auftritt.

So langsam entwickeln sich die Frankfurter zu Spezialisten für späte Treffer. Nachdem gegen Stuttgart Sébastien Haller zum Mann des Tages avanciert war, traf am Samstag Ante Rebic in der 90. Minute zum 2:1 (1:1)-Auswärtssieg in Hannover. Und der ging völlig in Ordnung: Die Eintracht dominierte das Spiel bis auf eine Schwächephase im ersten Durchgang, attackierte früh, gewann so zahlreiche Bälle und ließ sogar noch einige Gelegenheiten liegen.

Als erstes Team entführte die Mannschaft von Trainer Niko Kovac damit in dieser Saison drei Punkte aus der Hannover. Der erneut starke Haller hatte die Gäste in der 10. Minute nach einem Pass der 96-Leihgabe Marius Wolf in Führung geschossen. Später legte der Franzose den Siegtreffer per Brust auf, Rebic traf aus rund 18 Metern. Zwischenzeitlich hatte Salif Sané das 1:1 nach einem Eckball geköpft (36.). In der zweiten Hälfte spielte dann aber fast nur noch die Eintracht und verdiente sich damit den Sieg.

Weitere Informationen Hannover 96 - Eintracht Frankfurt 1:2 (1:1) Hannover: Tschauner - Korb, Sané, Ostrzolek - Hübner - Schwegler, Bakalorz (68. Klaus) - Füllkrug (61. Bebou), Karaman - Harnik (85. Jonathas)



Frankfurt: Hradecky - Russ, Hasebe, Abraham - Chandler, Tawatha (46. Willems)- Gacinovic, Boateng - Wolf (68. Barkok) Rebic - Haller



Tore: 0:1 Haller (10.), 1:1 Sane (36.), 1:2 Rebic (Rebic (89.)



Gelbe Karten: Ostrzolek, Hübner, Klaus - Hasebe, Chandler, Gacinovic



Schiedsrichter: Dankert (Rostock)

Zuschauer: 43.500 Ende der weiteren Informationen

