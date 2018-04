Jahrelang war Sebastian Rode im Trikot von Eintracht Frankfurt unterwegs. In den Spekulationen rund um Trainer Niko Kovac bezieht er im hr-heimspiel! eine klare Position – genauso wie bei den Europapokal-Chancen seines Ex-Clubs.

Sebastian Rodes Draht in die Heimat glüht an jedem Wochenende. Dass sein allererster Verein – der SKV Hähnlein – sein jüngstes Heimspiel in der Kreisliga C Darmstadt mit 3:1 gewonnen hat? Für den 27 Jahre alten Bundesliga-Profi, der regelmäßig die Ergebnisse seiner früheren Teams checkt, eine Info der Marke: schon gehört. Rodes Verbundenheit mit Südhessen ist nach wie vor riesig.

Und so verwundert es nicht, dass er für das Ende seiner aktiven Zeit eine Rückkehr plant. "Meine Familie und die Familie meiner Frau leben an der Bergstraße", erzählte Rode im heimspiel! des hr-fernsehens. "Ich habe immer noch viele Freunde dort und ich denke, dass mich mein Weg nach der Karriere wieder an die Bergstraße führt."

Der gebürtige Seeheim-Jugenheimer kennt mittlerweile die große, weite Fußball-Welt. Sein aktueller Arbeitgeber ist Borussia Dortmund, mit dem FC Bayern München wurde er 2015 und 2016 Deutscher Meister. In Hessen kennen ihn die meisten Fans aber aus seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt – jenem Club, der im Januar 2011 einen Bundesliga-Profi aus ihm machte. Auch zum Frankfurter Stadtwald verspürt Rode immer noch eine große Verbundenheit. Die Spekulationen über einen möglichen Wechsel von Trainer Niko Kovac gen München hat er natürlich vernommen.

Sebastian Rodes Stationen 1994 - 1998 SKV Hähnlein

1998 - 2002 FC Alsbach

2002 - 2004 Viktoria Griesheim

2004 - 2005 Darmstadt 98

2005 - 2009 Kickers Offenbach

2010 - 2014 Eintracht Frankfurt

2014 - 2016 FC Bayern München

seit 07/2016 Borussia Dortmund

"Keine Frage, das wäre er auf jeden Fall", antwortete Rode auf die Frage, ob Kovac für den Job als Chefcoach des großen FC Bayern geeignet wäre. "Er leistet hervorragende Arbeit in Frankfurt. Ich habe zwar nicht unter ihm gearbeitet. Aber wie mir zugetragen wird, soll er von Disziplin und Ordnung her manchmal deutscher sein als ein Deutscher."

Rodes persönlicher Blick geht gezwungenermaßen bereits auf die kommende Saison. Nach einer Leisten-OP vor rund drei Wochen wird er in dieser Runde nicht mehr zum Einsatz kommen. Sein Reha-Ziel ist der 1. Juli – ab dann will er sich mit den Dortmunder Kollegen auf die neue Saison vorbereiten. Und möglicherweise ja auch auf ein Duell mit Frankfurt auf einer europäischen Bühne. "Die Eintracht wird international spielen", ist er sich sicher. "Aber für die Champions League wird es noch sehr schwer."