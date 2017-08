Nach dem nächsten großen Umbruch von Eintracht Frankfurt werden beim Bundesliga-Auftakt in Freiburg wohl mindestens fünf Neue in der Startelf stehen. Selbst Kevin-Prince Boateng winkt ein Einsatz.

Rund zwölf Wochen nach dem Pokalfinale in Berlin steht endlich wieder ein ernstzunehmendes Pflichtspiel auf dem Tagesplan von Eintracht Frankfurt. Die runderneuerte Mannschaft von Trainer Niko Kovac tritt am Sonntag (15.30 Uhr) beim SC Freiburg an und genießt dabei wieder einmal den Ruf einer Wundertüte. Neun Abgängen stehen 14 Neuzugänge gegenüber, das Gesicht des Teams hat sich komplett verändert.

Noch vier Pokal-Helden dabei

"Wir haben Qualität verloren, aber auch genügend Qualität dazubekommen", fasste Kovac den erneuten Umbruch zusammen. Rund 18 Millionen Euro hat die Eintracht für Transfers in diesem Sommer springen lassen, Rekordausgaben wie sieben Millionen Euro für Sébastien Haller oder fünf Millionen Euro für Jetro Willems inklusive. Die Startelf beim SC Freiburg wird deshalb mit den Formationen der vergangenen Saison nicht mehr allzu viel zu tun haben.

Aus der ersten Elf des Pokal-Endspiels gegen den BVB (1:2) konnte sich mit Lukas Hradecky, David Abraham, Timothy Chandler und Mijat Gacinovic lediglich ein Quartett in die aktuelle Spielzeit hinüberretten. Mit Makoto Hasebe, der seinen Stammplatz nach überstandener Verletzung wieder sicher hat, und Branimir Hrgota, der über kurz oder lang wohl Königstransfer Kevin-Prince Boateng vor die Nase gesetzt bekommt, haben zudem zwei weitere Spieler des letztjährigen Kaders Chancen auf einen Startelf-Einsatz. Der Rest steht vor der Bundesliga-Premiere für die Eintracht.

Falette vor Blitz-Debüt

Auf der linken Abwehrseite wird der Holländer Willems den zu Schalke abgewanderten Bastian Oczipka ersetzen. An der Seite von David Abraham wird wohl der am Mittwoch verpflichtete Simon Falette im Eilverfahren ins Team rücken. Carlos Salcedo braucht nach seiner Schulterverletzung noch etwas Zeit, Marco Russ ist wohl nur im absoluten Personal-Ernstfall eine Alternative. "Falette hat trainiert. Sollte er die Spielberechtigung rechtzeitig bekommen, ist er dabei", so Kovac.

Das Chef-Duo auf der Kommandobrücke im Mittelfeld bilden ab sofort der Schweizer Gelson Fernandes und der in Toronto geborene Niederländer Jonathan De Guzman. Fernandes ist ein klassischer Abräumer, De Guzman einen Ticken offensiver und dementsprechend als Bindeglied zwischen Defensive und Offensive eingeplant. Der 29-Jährige muss vorerst zusammen mit Gacinovic den Ausfall von Marco Fabián kompensieren, für die Tore sollen Haller und der auf Bewährung spielende Hrgota sorgen.

Boateng wohl als Joker dabei

"Auf dem Platz stehen Spieler, die in ihrem Leben etwas bewiesen haben. Das ist keine U19", sagte Kovac, der in dieser Saison auf Erfahrung statt Jugend-Experimente setzt – und in Freiburg aller Voraussicht nach noch einen besonderen Joker in der Hinterhand hat. Denn auch Boateng wird nur zwei Tage nach seiner Ankunft in Frankfurt seine Sporttasche packen und die Reise in den Breisgau mit antreten. "Ich brenne darauf, um Punkte zu kämpfen", sagte er bei seiner Präsentation am Freitag.

Sollte die Spielerlaubnis rechtzeitig eintreffen – wovon auszugehen ist – steht der Halbbruder von Nationalspieler Jerome zumindest im Kader. "Das muss noch mit dem spanischen Verband und der DFL abgeklärt werden. Dann schauen wir mal", so Kovac, der die Stammelf wohl spätestens im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg mit einem weiteren neuen Gesicht bestücken wird.

Wie schnell das Zusammenspiel der vielen Unbekannten funktioniert, wird sich zeigen müssen. Das Risiko ist groß, die Hoffnung aber auch: "Der Erfolg der letzten Saison hat uns doch bestätigt: Man kann eine Mannschaft auch mit vielen neuen Spielern formen." Einen ersten Beweis kann die Eintracht am Sonntag in Freiburg liefern.