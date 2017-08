Simon Falette heißt der Neue bei Eintracht Frankfurt. Simon wer? Der hr-sport hat sich in Metz nach den Stärken und Schwächen des Innenverteidigers erkundigt - und Parallelen zu einem Verteidiger der vergangenen Saison erkannt.

Hand aufs Herz, von Simon Falette haben die meisten Eintracht-Fans wohl noch nie etwas gehört. Klar, es gibt Ausnahmen, Kenner des europäischen Fußballs und der Ligue 1 im Speziellen. Doch für alle anderen erklärt der hr-sport, wer dieser Simon Falette eigentlich ist.

Durchbruch in Laval

Falette kam 1992 im französischen Le Mans zur Welt. Sein Vater Albert ist in Französisch-Guyana geboren, war selbst als Profi in Frankreich aktiv und trainiert inzwischen US Le Pontet in der fünften Liga.

Innenverteidiger Simon begann seine Karriere in Lorient. Der Durchbruch gelang ihm in der Saison 2012/13, als er sich zu Stade Laval ausleihen ließ und zum Stammspieler in der Ligue 2 reifte. Über Stade Brest (ebenfalls Ligue 2) landete er im Sommer 2016 in Metz. Der Sprung in die französische Nationalmannschaft, oder der von Französisch-Guyana, blieb ihm bislang verwehrt.

Achtung, Temperament

Glaubt man Christian Jougleux, hat die Scouting-Abteilung der Hessen mit dem Mann vom FC Metz trotzdem einen guten Fang gemacht. "Er ist ein ordentlicher Kopfballspieler und er ist torgefährlich", sagt der Sport-Journalist der lokalen Zeitung Le Républicain lorrain dem hr-sport. Drei Mal traf Falette in der vergangenen Saison ins gegnerische Tor.

Seine Stärken, aber auch seine Schwächen, habe er vor allem im Tackling. "Er ist ein robuster und zweikampfstarker Verteidiger, der sehr hart spielt. Manchmal sogar etwas zu hart, weil Simon sehr temperamentvoll ist", so Jougleux. Sofort fühlt man sich an Michael Hector erinnert, den rustikalen Jamaikaner, den die Frankfurter in der vergangenen Spielzeit von FC Chelsea ausgeliehen hatten.

Keine Rote Karte

Doch während der 1,93 Meter große Londoner eine Rote Karte in der Bundesliga und eine Gelb-Rote im DFB-Pokal sah, kam der 1,84 Meter große Franzose in der vergangenen Spielzeit ohne Platzverweis aus. Lediglich sieben Gelbe Karten stehen in 35 Ligaspielen in Falettes Spielerprofil.

Auch privat hält sich der Abwehrspieler merklich zurück. Im Gegensatz zu anderen 25-jährigen Fußballern ist er in den Sozialen Medien vollkommen inaktiv. Ein öffentliches Facebook-Profil? Fehlanzeige! Bei Instagram? Taucht er nur in der Berichterstattung seines Ex-Vereins FC Metz auf. Bei Twitter? Gibt es einen Parodie-Account, der sich mit dem "Tier aus Guyana" beschäftigt.

Für den besten Freund nach Metz gekommen

Etwas merkwürdig scheint, dass der Verteidiger erst im Sommer 2016 nach Metz gewechselt ist – und dem Club nun schon wieder den Rücken kehrt. Ist er also ein Wandervogel?

Die Erklärung ist eine ganz andere: "Simon kam nach Metz, um mit seinem besten Freund, Cheick Doukouré, zusammenzuspielen", erklärt Journalist Jougleux. Doukouré unterschrieb vor wenigen Tagen einen Vertrag bei UD Levante in Spanien. Also hielt auch Falette nichts mehr in Frankreich.

