Nach zweiwöchiger Pause darf die Frankfurter Eintracht wieder in der Bundesliga ran. Vor dem Spiel in Bremen beklatscht Trainer Kovac seinen Gegenüber - und fordert einen Sieg für den Traum von Europa.

Ein Auswärtsspiel bei Werder Bremen führt jedem in Frankfurt noch einmal jedem vor Augen, wie erfolgreich sich die Eintracht in den vergangenen zwei Jahren entwickelt hat. Noch im Mai 2016 reiste der Verein nach Bremen, um den Abstieg zu verhindern. Nach einer 0:1-Niederlage am letzten Spieltag musste man damals in die Relegation. An diesem Sonntag (15.30 Uhr) fährt Eintracht Frankfurt nach Bremen, um einen Champions-League-Platz zu verteidigen.

"Wir sind, wo wir sind, und wir möchten gerne dort bleiben", sagte Trainer Niko Kovac am Karfreitag. "Die Spieler wissen, dass sie eine einmalige Chance haben. Sie können sich hier ein Denkmal setzen. Ob EL oder CL, das müssen wir sehen. Aber ich bleibe dabei: Das geht nur durch harte Arbeit und nicht durch Reden."

Gerade auswärts haben die Frankfurter in den verbleibenden sieben Saisonwochen noch ein äußerst schweres Restprogramm zu bestreiten. Sie müssen noch in Leverkusen, München und am letzten Spieltag beim direkten Konkurrenten FC Schalke 04 antreten.

Wo Bremen draufsteht, ist wieder Bremen drin

Werder Bremen gehört zwar tabellarisch noch nicht in diese Kategorie von Gegnern. Aber viele Beobachter trauen dem Verein zu, in naher Zukunft ähnlich durchzustarten, wie die Eintracht das gerade tut. Seit der neuer Trainer Florian Kohfeldt die Mannschaft im November vor dem Hinspiel in Frankfurt (1:2) übernommen hat, holte sie in 17 Spielen 28 Punkte. Das ist die Bilanz eines Europa-League-Kandidaten.

"Er macht einen richtig klasse Job", sagte Kovac über seinen Kollegen Kohfeldt. "Er hat die Mannschaft auf links umgedreht. Er hat es geschafft, dass Werder Bremen wieder den Fußball spielt, der diesen Verein groß gemacht hat: sehr attraktiv, sehr dynamisch, sehr erfolgsorientiert. Das wird ein sehr schweres Spiel für uns, ein Spiel auf Augenhöhe."

Salcedo und Mascarell müssen zuschauen

Die Eintracht muss in diesem Spiel nur auf zwei Spieler verzichten: Verteidiger Carlos Salcedo wurde am Freitag nach seinem Schlüsselbeinbruch zum zweiten Mal in nur neun Monaten an der Schulter operiert. "Es wurden bei ihm zwei Metallplatten eingesetzt. Das ist ärgerlich und schade für ihn. Ich hoffe trotzdem, dass er noch rechtzeitig fit wird bis zur WM", sagte Kovac. Auch Mittelfeldspieler Omar Mascarell ist weiterhin nicht einsatzfähig. Immerhin wurde mittlerweile der Grund für seine starken Schmerzen ermittelt: eine Fissur im Mittelfuß.

