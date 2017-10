Lukas Hradecky, Schrecken aller schlaflosen Schweinfurter Nächte: Der Torhüter der Eintracht hat sich mit seiner Parade im DFB-Pokal ins Gedächtnis der unterlegenen Gastgeber eingebrannt.

Mund abputzen und weitermachen – so lautet das Motto von Eintracht Frankfurt nach dem Pokalsieg in Schweinfurt. Dass es beim 4:0 (1:0)-Erfolg der Hessen nicht noch einmal spannend wurde, lag vor allem an Keeper Lukas Hradecky, der den Schweinfurter Marius Willsch mit einer tollen Parade zur Verzweiflung brachte.

Niko Kovac (Trainer Frankfurt): In der ersten Halbzeit haben wir uns das Leben selbst schwer gemacht. Wir haben keine Ruhe reinbekommen. Erst im zweiten Durchgang haben wir das Spiel in den Griff bekommen. Es ging nur darum, die nächste Runde zu erreichen. Mund abputzen, Freitag kommt schon das nächste Spiel.

Marco Russ: Im Endeffekt interessiert es keinen, wie man am Ende weiterkommt. Natürlich will man souverän weiterkommen gegen einen Viertligisten, aber gerade diese Spiele sind die schwersten. Wir haben uns in der ersten Halbzeit schwer getan, obwohl wir früh in Führung gegangen sind. Wir wollten mehr Ballbesitz haben, das haben wir nicht hinbekommen. In der zweiten Halbzeit haben wir das besser gemacht, hatten natürlich auch Glück, dass Lukas ein Mal sensationell hält. Von da an hatten wir das Spiel im Griff.

Marius Wolf: Wir wussten, dass es kein einfaches Spiel wird, aber am Ende haben wir verdient gewonnen. Wir hatten in der ersten Hälfte zu wenig Ballbesitz, zu viele Ballverluste und haben einfach zu schnell gespielt. Das haben wir in der Halbzeit angesprochen und dann gut umgesetzt. In der zweiten Hälfte hat man gesehen, dass wir guten Fußball spielen.

Marius Willsch (Schweinfurt): Hundertprozentig träume ich heute schlecht, wenn ich überhaupt einschlafen kann heute Nacht. Die Chance geht mir sicher noch einige Nächte nach – ich hatte 17, 18 Gedanken auf einmal im Kopf und habe schlussendlich die falsche Entscheidung getroffen. Klar muss ich den machen, aber so oft hatte ich noch keinen Hradecky vor mir.

Sendung: hr-iNFO, 24.10.2017, 22 Uhr