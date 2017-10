Die Frankfurter Eintracht hat Borussia Dortmund ein Unentschieden abgerungen. Nach der Partie schwankten die Frankfurter zwischen Euphorie und Erschöpfung – die Stimmen zum Remis.

Die Frankfurter Eintracht hat gegen den BVB einen 0:2-Rückstand aufgeholt und sich am Ende eines packenden Schlagabtauschs ein 2:2-Unentschieden erkämpft. Die Gäste haderten nach dem Spiel mit ihrer mangelnden Chancenverwertung, beim Team von Niko Kovac herrschte dagegen ausgelassene Stimmung. Die Stimmen zum Remis im Überblick.

Niko Kovac Bild © hr

Niko Kovac: Meine Mannschaft hat über 90 Minuten ein Topspiel gegen einen Topgegner geliefert. Wenn man 0:2 gegen den BVB zurückliegt, dann hat man eigentlich keine Chance. Aber es zeigt die Moral, die wir haben und es zeigt, dass wir die Mannschaft gut eingestellt haben und dass sie an sich glaubt. Das war Fußball zum Vorzeigen. Dass wir einen Punkt geholt haben, darüber bin ich glücklich.

Peter Bosz (Borussia Dortmund): Wir haben verpasst, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Ausschlaggebend war, dass wir das dritte Tor nicht geschossen haben. Wenn man 2:0 führt, dann muss man das Spiel gewinnen.

Kevin-Prince Boateng Bild © Imago

Kevin-Prince Boateng: Das war überragend – für jeden Fan und für uns war es ein super Spiel. Es ging hin und her, viele Torchancen, viel Kampf, viel Einsatz – am Ende weiß ich nicht, ob uns ein Punkt reichen kann. Wir geben nicht auf und das haben wir gezeigt. Auch wenn man 0:2 hinten liegt und denkt, es ist unmöglich. Wir haben gezeigt, dass es möglich ist – mit Kampf, Leidenschaft und viel laufen. Am Ende waren wir alle müde und froh als der Schiedsrichter abgepfiffen hat.

Marius Wolf: Es spricht für die Mannschaft, dass wir ein 0:2 wieder aufgeholt haben. Wie sich jeder reingehauen hat. Wenn wir das so machen, können wir auch gegen Borussia Dortmund was holen. Wenn wir nicht mehr dran geglaubt hätten, hätten wir es auch nicht mehr geschafft. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und können am Ende mit dem 2:2 und dem Punkt zufrieden sein.

Fredi Bobic Bild © Imago

Fredi Bobic: Es war ein überragendes Spiel und wurde von beiden Seiten mit offenem Visier geführt. Zwischen der 45. und 65. Minute war das alles oder nichts und es gab kein Mittelfeld. Das kenne ich eigentlich nur von uns aus der Altherrenmannschaft, dass man da ohne Mittelfeld spielt. Wie das Team nach Rückstand zurückkam, das war sensationell, moralisch eine Eins mit Sternchen.

Marco Russ: Wenn man weiß, man spielt vor ausverkauftem Haus und hat Dortmund als Gegner – eine der besten Mannschaften Europas – dann braucht man keine Motivationsprobleme befürchten. Aber man sieht, dass wir attraktiven Fußball spielen. Heute haben wir gezeigt, dass wir gegen Dortmund mehr als mithalten können. Nach den 90 Minuten sind wir leer.

Maximilian Philipp Bild © Imago

Maximilian Philipp (Borussia Dortmund): Die Enttäuschung ist groß. Wir hatten uns viel vorgenommen, aber wir wussten, dass die Eintracht eine gute Mannschaft hat, die viel Leidenschaft zeigt. Das haben sie heute gemacht. Frankfurt hat Qualität in seinen Reihen – das steht außer Frage. Wir machen das 2:0 und ich weiß nicht, ob wir gedacht haben, der Deckel ist drauf. Das sollte so nicht sein. Dann kriegen wir innerhalb von fünf Minuten zwei Gegentore und verschlafen das. Das ist bitter.

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am Samstag, 21.10.2017, 17.15 Uhr