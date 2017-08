Eintrachts Neuer Kevin-Prince Boateng in Schieflage.

Eintrachts Neuer Kevin-Prince Boateng in Schieflage. Bild © Imago

Stimmen zum Remis in Freiburg

Die Eintracht hat den erhofften Sieg in Freiburg zum Bundesliga-Auftakt verpasst. Dennoch war man im Lager der Hessen zufrieden - auch Frankfurts frische Neuerwerbung Kevin-Prince Boateng.

Kevin-Prince Boateng (jüngster Eintracht-Zugang): Wir haben eine stabile Leistung gezeigt, defensiv sehr stark gespielt. Am Ende hat leider nur das Tor gefehlt. Zwei super Chancen haben wir nicht genutzt. Deshalb können wir die drei Punkte nicht mitnehmen. Ich bin aber sehr zufrieden mit der Leistung. Wir haben hinten fast nichts zugelassen. Das sah schon sehr gut aus. Die Mannschaft hat mich überragend aufgenommen.

Gelson Fernandes (Eintracht-Sechser): Es ist nicht einfach in Freiburg, aber wir hatten viele Chancen. Da müssen wir ein Tor machen. Das haben wir leider nicht gemacht, aber einen Auswärtspunkt in einem schweren Stadion geholt. Jetzt müssen wir uns gut erholen und weiter machen. Am Samstag kommt Wolfsburg, ich bin voll fokussiert.

Nils Petersen (SCF-Stürmer): Frankfurt ist eine gute Mannschaft. Wenn man kein Tor schießt und einen Punkt mitnimmt, ist das auch eine Qualität. Diese müssen wir beibehalten. Die Eintracht hat eine brutale Qualität in der Truppe, das hat man heute gesehen.

Niko Kovac sah viele Chancen seiner Eintracht. Bild © Imago

Niko Kovac (Eintracht-Trainer): Wir hätten das Spiel gewinnen müssen. Wir hatten genügend Chancen. Aber es war ein guter Auftritt. Uns hat das letzte Quäntchen Glück gefehlt. Wir haben uns sehr viele Chancen herausgespielt. Das war besser als im vergangenen Jahr.

Christian Streich (SCF-Trainer): Es war ein schwieriges Spiel. Frankfurt war gut, sehr kompakt. Wir hatten ein Mal Glück, dass Haller kein Tor macht. Es war klar, dass es ein enges Spiel wird. Ich denke, dass wir es ganz ordentlich gemacht haben. Das Unentschieden ist in Ordnung.

