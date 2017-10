"Frankfurt hat uns in den Zweikämpfen aufgefressen"

Stimmen zum Eintracht-Sieg in Hannover

Der zweite Last-Minute-Sieg in Folge sorgt für gute Stimmung bei Eintracht Frankfurt. Kampfansagen bleiben noch aus – selbst der Gegner verneigt sich aber.

Eintracht Frankfurt spielt gut und gewinnt in Hannover 96 zum zweiten Mal in Folge dank eines Treffers kurz vor dem Schlusspfiff. Die Spieler und Trainer Niko Kovac bleiben trotz Tabellenplatz sechs aber ruhig und verbieten erst einmal Träume von mehr. Die Stimmen zum 2:1-Sieg der Eintracht im Überblick.

Marco Russ: Wenn man so ein Tor kurz vor Spielende macht, ist es immer etwas glücklich. Aber der Sieg ist absolut verdient. Für mich persönlich war es schön, mal wieder von Anfang an zu spielen. Wir als Mannschaft lassen uns nicht verrückt machen. Bei uns war ja vor dem Spiel eine Stimmung, als ob wir im Abstiegskampf sind. So ein Spiel ist dann Balsam auf die Seele und Genugtuung für uns. Aber die Saison ist noch jung, es kann noch viel passieren. Es ist immer schön, im oberen Tabellendrittel zu stehen.

Niko Kovac: Wenn wir spielen, sind die Spiele in der Bundesliga immer sehr eng. Wir gewinnen oder verlieren knapp. Es ist schön, dass sich die Mannschaft in der zweiten Halbzeit belohnt hat. Wir haben uns viele Chancen herausgespielt. Klar ist es letztlich glücklich, aber auch verdient. Ich weiß, was meine Mannschaft kann. Auswärtssiege sind immer sehr wichtig, wir wollen uns von unten entfernen. Nach oben schaut keiner.

Marius Wolf überzeugt gegen seinen Ex-Club. Bild © Imago

Marius Wolf: So ein Last-Minute-Sieg ist schon schöner als ein normaler. Jeder hat sich reingehauen, wir haben verdient gewonnen. Wir haben in der zweiten Hälfte richtig guten Fußball gespielt, den Ball gut laufen lassen und uns viele Chancen erarbeitet. Dieser Sieg tut uns sehr gut. Wir wissen, was wir können. Das hat jetzt zweimal gut geklappt.

Fredi Bobic: Sébastien Haller und Ante Rebic waren beide an Toren beteiligt. Es ist immer gut für uns, wenn die Stürmer treffen. Das stimmt mich positiv für die nächsten Wochen. Jetzt kommt Dortmund zu uns, das wird richtig spannend. Wir haben das Spiel in der zweiten Hälfte komplett bestimmt und können Selbstvertrauen mitnehmen.

Horst Heldt (Manager Hannover 96): Es ist natürlich ärgerlich für uns, kurz vor Schluss zu verlieren. Die Eintracht hat aufgrund der zweiten Halbzeit verdient gewonnen.

Florian Hübner (Verteidiger Hannover 96, Sohn von Bruno Hübner): Ich habe schon kurz mit meinem Vater gesprochen. Er hat mir gesagt, dass ich ein gutes Spiel gemacht habe. Aber das bringt mir auch nix, denn wir haben verloren. Wir kamen nicht gut ins Spiel und Frankfurt hat uns in den Zweikämpfen aufgefressen. Wir haben uns dann eigentlich gut gewehrt, aber in der zweiten Hälfte war die Eintracht einfach aggressiver. Das hat letztlich den Ausschlag gegeben.

