Nach dem Sieg in Mönchengladbach überwiegen bei Eintracht Frankfurt Freude und Erleichterung über den ersten Saison-Dreier. Die Stimmen zum Spiel.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt feiert den ersten Saisonsieg. Die Manschaft von Trainer Niko Kovac gewann am Samstag bei Borussia Mönchengladbach mit 1:0 (1:0).

Niko Kovac (Eintracht-Trainer): "Wir haben in den ersten 30 Minuten richtig gut gespielt und haben noch zwei Hochkaräter liegengelassen. Dazu hat uns Boateng ein Tor genommen. Danach wurde Gladbach stärker und hatte mehr Ballbesitz. Aber bis auf den Schuss von Stindl gab es kaum Chancen. Meine Mannschaft stand sehr kompakt. Wir haben gut verteidigt, umgeschaltet und den Gladbachern immer wieder wehtun wollen. Dafür brauche ich zwei Stürmer, die den Ball vorne halten können. Wenn man lange den Ball hält, dann können die Spieler aus der zweiten Reihe nachrücken. Ich bin deshalb froh, dass wir sie haben."

Kevin-Prince Boateng hat seinen Fehler gut gemacht und den Siegtreffer erzielt. Bild © Imago

Kevin-Prince Boateng (Torschütze): "Wir wussten, dass es hier sehr schwer wird. Aber irgendwie liegt Gladbach der Eintracht. Die Mannschaft hat überragend gespielt, gefightet und verdient gewonnen. Im Spiel habe ich schon gemerkt, dass ich eigentlich wegbleiben könnte (bei seinem Abseitstor; d. Red.), aber das sind Millisekunden, da hat man nicht genügend Zeit, drüber nachzudenken. Das wäre wahrscheinlich das einfachste Tor meiner Karriere gewesen. Aber naja, ich konnte meinen Fehler danach ja wieder gutmachen."

Timothy Chandler (Eintracht-Profi): "Vor allem die ersten 30, 35 Minuten haben wir überragend gespielt. Da ist ein Tor sogar zu wenig. Da müssen wir mehr machen, immerhin haben wir uns wieder super Chancen erspielt. Am Ende ist es ein verdienter Sieg. Vielleicht haben wir in der zweiten Halbzeit nicht viel nach vorne gemacht, aber wir haben sehr, sehr gut verteidigt und Gladbach hatte fast keine 100-prozentige Möglichkeit. Jetzt müssen wir nur noch mehr Tore und schneller das 2:0 machen. Dann wäre das Spiel auch schneller gegessen gewesen."

Dieter Hecking (Gladbach-Trainer): "Wir sind ganz schlecht ins Spiel reingekommen und hätten fast schon wieder, wie in Augsburg auch, ein frühes Gegentor bekommen. Dann hatten wir bei langen Bällen Probleme mit Boateng und Haller und haben die zweiten Bälle nicht gewonnen. Die Eintracht hatte nicht nur ein optisches Übergewicht, sondern auch von der Spielanlage her. Wir haben uns dann reingebissen, wurden aber nicht zwingend genug. Das war eine Niederlage, die wir verarbeiten müssen und an der wir ein bisschen zu knabbern haben."

