Die Frankfurter Eintracht hat gegen den VfL Wolfsburg eine bittere Niederlage kassiert – und das obwohl das Team von Trainer Niko Kovac besser war. Nach der Partie herrschte Ernüchterung.

Kevin-Prince Boateng: Ich bin sauer und angepisst. Wir hatten heute einen Sieg verdient, wie auch in Freiburg. Uns fehlt einfach die letzte Konsequenz vor dem Tor. Die müssen wir uns erarbeiten, um im nächsten Spiel die Dinger rein zu machen. Sie haben eine gute Chance oder zwei und gewinnen das Spiel. Wir haben ansonsten ein gutes Spiel gemacht. Wir haben gekämpft, sind gelaufen ohne Ende und haben auch in einigen Phasen gut Fußball gespielt.

Niko Kovac Bild © Imago

Niko Kovac: Wir haben uns nicht belohnt, haben aber wieder ein gutes Spiel gemacht. Von der ersten Minute an haben wir versucht zu zeigen, wer hier der Chef im Ring ist. Wir haben alles gegeben und sieben glasklare Chancen nicht nutzen können. Und nach einer dieser glasklaren kassieren wir den Gegentreffer. Das ist ärgerlich. Die Wolfsburger hatten bis auf das Tor nur noch einen Freistoß in der ersten Halbzeit gehabt. Aber hätte, hätte, Fahrradkette: Wir haben verloren. Das ist ärgerlich, aber trotzdem bin ich weiter positiv, weil die Mannschaft alles gegeben hat und absolut wettbewerbsfähig ist.

Andries Jonker (Trainer VfL Wolfsburg): Wenn das Auftaktspiel zuhause in einer Enttäuschung endet, dann freut man sich umso mehr, wenn man das nächste Auswärtsspiel gewinnt. Es gibt keine einfachen Auswärtsspiele – und schon gar nicht in Frankfurt. Wir haben um jeden Zentimeter gekämpft. Die Qualität in der Mannschaft ist immer wieder aufgeblitzt. Genauso, wie wir uns das vorgenommen haben. Aber es gibt Luft nach oben, wir können das noch besser.

Timothy Chandler Bild © Imago

Timothy Chandler: Es ist sehr, sehr bitter. Gefühlt haben wir 5:0 oder 6:0 verloren. Wolfsburg hatte nur eine Konterchance und daraus haben sie ein Tor gemacht. Wir dürfen das Spiel einfach nicht aus der Hand geben. Dass wir nicht einmal einen Punkt mitnehmen, ist unglaublich. Wenn man kein Tor schießt, dann kann man das Spiel nicht gewinnen – und das haben wir nicht gemacht.

Branimir Hrgota: Wir müssen dieses Spiel gewinnen. Wir haben die Chancen, aber nutzen sie einfach nicht. Sie haben eine Chance und machen das Tor. Wichtig ist, dass wir die Chancen herausgespielt haben. Ich hoffe wirklich, dass wir sie im nächsten Spiel dann auch rein machen. Denn so ist Fußball: Du musst die Tore machen, sonst kannst du die Spiele nicht gewinnen. Die Fans haben uns unterstützt. Sie haben gesehen, dass wir gekämpft haben.

Makoto Hasebe Bild © Imago

Makoto Hasebe: Natürlich ist das sehr, sehr bitter. Wir haben fast 90 Minuten organisiert gespielt und nur ein, zwei Chancen zugelassen – und trotzdem ein Gegentor bekommen. Das ist Bundesliga. In den letzten 15 bis 20 Minuten waren wir ein bisschen müde, auch wegen des Wetters. Aber der Gegner hatte die gleichen Bedingungen und ich will mich da nicht raus reden. Ich wollte noch mehr Ballkontakte haben, mehr nach vorne spielen und torgefährlich werden. Vorne haben wir viele Chancen herausgespielt, aber kein Tor geschossen. Wir müssen die letzte Aktion einfach noch besser machen.