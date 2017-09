"Ganz bitter", "ein Déjà-vu", "richtige Sch…" – bei der Eintracht herrscht nach der Heimniederlage gegen Augsburg Katerstimmung. Die Euphorie vom Sieg in Gladbach ist verflogen, die Problematik im Angriff wird zum Thema innerhalb der Mannschaft.

Erst Wolfsburg, jetzt Augsburg: Eintracht Frankfurt hat auch das zweite Heimspiel der Bundesliga-Saison verloren. Vor allem die Leistung in der ersten Hälfte stößt den Hessen sauer auf. Und die Harmlosigkeit vor dem gegnerischen Tor. Wir haben die Stimmen zum 1:2 gegen den FCA gesammelt.

Niko Kovac: Wir haben in der ersten Hälfte schlecht gespielt, da hat Augsburg uns das Leben sehr schwer gemacht. Die zweite Halbzeit war wesentlich besser, eine gute Reaktion meines Teams. Es ärgert mich, dass wir den Sieg in Gladbach nicht vergolden konnten. Wir schaffen es nicht, zu Hause in Führung zu gehen. Wir müssen jetzt versuchen, die Punkte auswärts zu holen.

Manuel Baum (Trainer Augsburg): Man braucht immer das nötige Quäntchen Glück. Die Bundesliga ist so eng. Wir sind zufrieden mit den sieben Punkten. Die kann uns keiner mehr nehmen.

Lukas Hradecky: Das war ein Déjà-vu vom Wolfsburg-Spiel – wir spielen, wir kommen zu den Chancen, aber die Bälle gehen nicht rein. Die Jungs arbeiten daran, aber vielleicht fehlt uns ein bisschen der Glaube. Die erste Hälfte war schwach, in der zweiten Halbzeit waren wir besser im Spiel, und dann habe ich der Mannschaft leider nicht geholfen: Das zweite Gegentor war vielleicht kein richtiger Fehler, aber der Ball darf nicht reingehen. Der erste war unhaltbar.

Ein Freistoß des Augsburgers Philipp Max wird länger und länger und landet schließlich im Tor der Eintracht. Bild © picture-alliance/dpa

Makoto Hasebe: Das war ganz bitter, wir haben gespielt wie gegen Wolfsburg. Wir haben über 90 Minuten das Spiel gemacht, der Gegner hatte nur wenige Chancen und macht das Tor. Wir haben in der ersten Halbzeit zu sehr durch die Mitte gespielt, in der zweiten Hälfte war es besser. Unter Zugzwang stehen wir nicht, aber wir haben jetzt zwei schwere Auswärtsspiele. In Köln und Leipzig müssen wir wieder so spielen wie in Gladbach.

Timothy Chandler: Richtige Scheiße. Wir hatten viel Ballbesitz und haben wenig draus gemacht. Wir haben unsere Torschüsse wieder nicht rein gemacht, das ist das leidige Thema. Aber wir müssen dann besser verteidigen, du darfst dann zu Hause keine zwei Gegentore kassieren. Nach zwei Spielen von einem Heimfluch zu sprechen, wäre ein bisschen zu viel. Wir müssen nur vorne die Dinger machen und hinten gut verteidigen, dann läuft es auch.

Marcel Heller (Augsburg): Es war ein harter Fight. Wir haben uns in jeden Zweikampf geworfen, alles investiert, um die drei Punkte heute mitzunehmen. Gerade in der ersten Halbzeit haben wir es sehr gut gemacht, nach der Pause haben wir etwas tiefer gestanden und Frankfurt kommen lassen. Die Eintracht hat es dann auch gut gemacht. Als nach vorne nicht mehr so viel ging, haben wir als Mannschaft sehr gut verteidigt. Mit dem Saisonstart können wir zufrieden sein, dürfen uns aber auf den Punkten nicht ausruhen.

