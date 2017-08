Taktik-Tüftler Niko Kovac krempelt die Frankfurter Eintracht um. Erstes Opfer seines variablen Nostalgie-Systems ist Stürmer Branimir Hrgota, ein Gewinner schon jetzt Kevin-Prince Boateng.

Presserunden mit Niko Kovac erinnern oft an Fachvorträge über die Entwicklung des modernen Fußballs. Powerpoint-Präsentationen und Handouts gibt es zwar nicht, die Ausführungen des Fußballlehrers nehmen aber oft schon akademische Ausmaße an. Inhalt des frei vorgetragenen Referats am Dienstag: die neue taktische Ausrichtung von Eintracht Frankfurt. Das Thema: Mit Vintage-Fußball zum Erfolg.

Was früher gut war, kann heute nicht schlecht sein

"Der Fußball ist im Wandel", begann Kovac seine Ausführungen. Wie in der Mode sei plötzlich alles wieder wie früher. Sieht alt aus, ist aber unglaublich schick. "Dinge kommen wieder – und wir müssen mit dem Trend gehen", kritzelten die anwesenden Zuhörer deshalb in ihre Blöcke. Auf die Eintracht und den rollenden Ball übertragen heißt das, dass Trainer Kovac auf ein System setzt, das selbst in Zeiten von Spieler Kovac schon als überholt galt.

Hinten verteidigen zwei echte Abräumer gemeinsam mit einer Art Libero, davor steht ein Fünfer-Mittelfeld, vorne soll eine Doppelspitze für die Tore sorgen. Ein klassisches 3-5-2 also, wie es schon in den 80er- und 90er-Jahren flächendeckend praktiziert wurde. "Früher gab es überall nur die Dreierkette, dann war es mal völlig tabu, jetzt ist sie wieder da", so Kovac, der diese Formation schon in der vergangenen Saison einige Male gewählt hatte, jetzt aber noch weiter verfeinert.

Kamada sticht Hrgota aus

Denn ganz so einfach wie in den Zeiten, als die Fußbälle noch aus Leder und die Trikots aus Baumwolle waren, ist es dann nämlich doch nicht. In der Rückwärtsbewegung wird die defensive Dreier- zu einer Fünferkette, bei eigenem Ballbesitz stehen nicht selten gleich vier Spieler in vorderster Reihe. Von einem einzigen System zu sprechen, sei deshalb nicht mehr up to date, so Kovac. "Es gibt eins für die Verteidigung und eins für den Angriff. Das ist der entscheidende Punkt."

Und selbst das ist noch nicht die ganze Wahrheit. Der Eintracht-Trainer stellt selbst während des laufenden Spiels gerne komplett um – und ist deshalb auf Spieler mit vielen Fähigkeiten angewiesen. Makoto Hasebe kann in der Dreierkette spielen, aber auch auf die Sechs rücken. Mijat Gacinovic hat im Mittelfeld alles drauf, Neuzugang Daichi Kamada kann im Sturm oder auf der offensiven Außenbahn auflaufen. Eine Fähigkeit, die dem 21-Jährigen in Freiburg einen Platz in der Startelf bescherte.

Boateng schon jetzt der Musterschüler

"Wir haben überlegt, ob wir ihn oder Branimir Hrgota bringen", erklärte Kovac, der sich letztlich für den flexibleren Kamada entschied. Grund: Der Japaner kann auch Mittelfeld, Hrgota kann "nur" Sturm. "Mit Daichi hätten wir schneller auf ein 5-4-1 oder 4-2-3-1 switchen können", so der Eintracht-Coach. Variabilität ist Trumpf, Profis mit nur einer Kernkompetenz werden es wohl zunehmend schwer haben.

Einer, der sich diese Gedankenspiele mit aller Gelassenheit anhören kann, ist der neue Frankfurter Hoffnungsträger Kevin-Prince Boateng. Der 30-Jährige, der gemeinsam mit Kovac bei der Hertha spielte, verkörpert alles, was sich sein jetziger Trainer wünscht. Er kann als Stürmer spielen. Aber auch auf der Zehn, der Acht und sogar der Sechs. "Er hat absolute Defensiv-Disziplin, kann aber auch ankurbeln", schwärmte Kovac. "Ich kenne ihn noch als 17-Jährigen, da war er defensiver Mittelfeldspieler." Das ist mittlerweile zwar 13 Jahre her, aber wohl gerade deshalb ja wieder in Mode.

